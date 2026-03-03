Punjab State Dear Holi Bumper 2026: रिजल्ट की तारीख, टिकट की कीमत और इनामों की पूरी जानकारी

पंजाब राज्य लॉटरी

रंगों के त्योहार होली के अवसर पर पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग ने अपने बहुप्रतीक्षित 'डियर होली बंपर 2026' (Punjab State Dear Holi Bumper) का आधिकारिक विवरण जारी कर दिया है. हर साल की तरह इस बार भी विभाग ने बड़े नकद पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसने लॉटरी प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. इस बंपर स्कीम के तहत करोड़ों रुपये के मुख्य इनाम के साथ-साथ कई अन्य श्रेणियों में भी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं.

टिकट की कीमत और उपलब्धता

पंजाब स्टेट डियर होली बंपर 2026 के लिए एक टिकट की कीमत 500 रुपये तय की गई है. इच्छुक खरीदार इन टिकटों को पंजाब भर में अधिकृत लॉटरी विक्रेताओं से प्राप्त कर सकते हैं. राज्य के बाहर के लोग भी ऑनलाइन माध्यमों या विश्वसनीय एजेंटों के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध टिकट धारक ही पुरस्कार के लिए पात्र होंगे.

मुख्य पुरस्कार और श्रेणियों का विवरण

इस साल होली बंपर का पहला इनाम बेहद खास है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले पुरस्कार की राशि करोड़ों में है, जो दो विजेताओं के बीच साझा की जा सकती है या किसी एक लकी विजेता को मिल सकती है. इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं के लिए भी लाखों रुपये के पुरस्कार सुरक्षित रखे गए हैं. निचले स्तर की श्रेणियों में भी हजारों लोगों को नकद पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा.

कब होगा लकी ड्रॉ?

पंजाब स्टेट डियर होली बंपर 2026 के नतीजे घोषित करने के लिए ड्रा की तारीख होली के ठीक बाद या उसके आसपास निर्धारित की जाती है. वर्तमान जानकारी के अनुसार, ड्रा की प्रक्रिया पंजाब के लुधियाना में आधिकारिक पैनल की मौजूदगी में संपन्न होगी. ड्रॉ के बाद आधिकारिक परिणाम पंजाब स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएंगे.

पुरस्कार दावा करने की प्रक्रिया

विजेताओं को अपना इनाम प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है. 10,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के लिए विजेताओं को पंजाब स्टेट गजट के साथ परिणाम का मिलान करना होगा और ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा. इसके लिए मूल लॉटरी टिकट, पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड) और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी.