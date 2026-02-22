Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी रिजल्ट आज, दोपहर 3 बजे घोषित होगी समृद्धि SM-43 के विजेताओं की लिस्ट, यहां देखें लकी ड्रॉ विनर की सूची Live

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 22 फरवरी 2026 को 'समृद्धि SM-43' (Samrudhi SM-43) लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस लकी ड्रा का आयोजन तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे किया जायेगा. आज के ड्रा में भाग्यशाली विजेता को 1 करोड़ रुपये का बंपर प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव उपलब्ध हैं.

समृद्धि SM-43: पुरस्कारों की पूरी सूची

केरल की समृद्धि लॉटरी अपने बड़े इनामों के लिए जानी जाती है. आज के ड्रा के लिए पुरस्कार संरचना इस प्रकार है: यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result: आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे ‘Suvarna Keralam SK-34’ के नतीजे, लकी ड्रा विजेता सूची देखें

यहां देखें लाइव

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (सभी सीरीज में से एक को).

द्वितीय पुरस्कार: 25 लाख रुपये.

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये.

सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize): 8,000 रुपये.

अन्य छोटे पुरस्कार: 5,000 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के कई अन्य इनाम भी घोषित किए गए हैं.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

लॉटरी टिकट खरीदने वाले प्रतिभागी अपना परिणाम आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं.

केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (www.keralalotteries.com) पर जाएं. होमपेज पर 'Lottery Result' के विकल्प पर क्लिक करें. 'Samrudhi SM-43 Result' के लिंक को चुनें. अब आपके सामने विजेताओं की सूची वाली PDF फाइल खुल जाएगी, जहां आप अपना टिकट नंबर मिला सकते हैं.

विजेताओं के लिए जरूरी नियम

यदि आपका टिकट नंबर विजेता सूची में आता है, तो इनाम राशि का दावा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है. विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना टिकट विभाग में जमा करना होगा.

प्रथम और द्वितीय पुरस्कार विजेताओं को अपना मूल टिकट, आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ सीधे लॉटरी निदेशालय में संपर्क करना होगा. 5,000 रुपये से कम की राशि किसी भी स्थानीय लॉटरी एजेंट से प्राप्त की जा सकती है.

केरल लॉटरी का सामाजिक महत्व

केरल राज्य लॉटरी भारत की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित लॉटरी प्रणालियों में से एक है. 1967 में शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना है. इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्य के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, जैसे कि 'कारुण्या' चिकित्सा योजना में उपयोग किया जाता है.