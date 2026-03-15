Rain in Delhi: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत; VIDEO

Rain in Delhi: दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (NCR) में रविवार सुबह मौसम ने करवट ली है. भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को सुबह हुई तेज बारिश और धूल भरी आंधी ने बड़ी राहत दी है. मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही रविवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था, जिसके बाद आज तड़के से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई.

तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर

राजधानी के विभिन्न इलाकों, जैसे कि कनॉट प्लेस, आरके पुरम और द्वारका के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी गरज के साथ बौछारें पड़ीं. बारिश के साथ ही 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता (visibility) में भी कमी आई, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना, मुंबई में लू का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में बारिश

Delhi: Light rain lashes several parts of the national capital (Visuals from MB Road Tughlakabad) pic.twitter.com/w0ws9BFNNU — IANS (@ians_india) March 15, 2026

तापमान में गिरावट की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बारिश और ठंडी हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ था, लेकिन आज की बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है. रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इस बदलते मौसम का आनंद लेने के लिए पार्कों और इंडिया गेट जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं.

मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट' और सुझाव

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी रखा है. विभाग का अनुमान है कि दोपहर तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी रह सकती है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, विशेषकर धूल भरी आंधी के दौरान पेड़ों और जर्जर इमारतों से दूर रहने को कहा गया है.

आगामी पूर्वानुमान

दिल्ली में पिछले दो दिनों से मौसम में हल्के बदलाव के संकेत मिल रहे थे. शनिवार को भी कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल देखे गए थे. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 से 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, जिससे प्री-मानसून गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है.