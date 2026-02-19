Kerala लॉटरी रिजल्ट आज: ‘Karunya Plus KN-611’ के विजेताओं का 3 बजे होगा लकी ड्रॉ का ऐलान, यहां देखें विनर लिस्ट Live

Nagaland State Lotteries. (Photo Credits: LatestLY)

Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल राज्य लॉटरी निदेशालय आज, 19 फरवरी को 'कारुण्या प्लस KN-611' (Karunya Plus KN-611) साप्ताहिक लॉटरी के ड्रा का आयोजन कर रहा है. राज्य की राजधानी स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे से ड्रा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस लॉटरी के तहत भाग्यशाली विजेता को 1 करोड़ रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा. हजारों प्रतिभागी बड़ी उत्सुकता के साथ इन परिणामों का इंतजार कर रहे हैं.

दोपहर 3 बजे से लाइव ड्रा शुरू

केरल की कारुण्या प्लस KN-611 साप्ताहिक लॉटरी का ड्रा हर गुरुवार को आयोजित किया जाता है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, लकी ड्रा के लाइव परिणाम दोपहर 3 बजे से उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं. ड्रा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विजेता टिकटों की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ (PDF) प्रारूप में अपलोड की जाएगी. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी Sthree Sakthi के नतीजे आए, देखें मंगलवार को घोषित हुए विजेताओं की पूरी सूची

कहां और कैसे देखें विजेता सूची?

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों की जांच केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर कर सकते हैं. इसके अलावा, परिणाम केरल सरकार के गजट में भी प्रकाशित किए जाएंगे.

आधिकारिक वेबसाइट: statelottery.kerala.gov.in

अन्य स्रोत: keralalotteries.info या keralalotteryresult.net

विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबर का मिलान आधिकारिक सरकारी गजट से जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे.

यहां देखें विनर लिस्ट Live

इनाम राशि पर दावा करने की समय सीमा

नियमों के अनुसार, लॉटरी विजेताओं को ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी पुरस्कार राशि का दावा करना होगा. यदि विजेता निर्धारित समय के भीतर दावा पेश नहीं करते हैं, तो उनकी पुरस्कार राशि पर विचार नहीं किया जाएगा. विजेताओं को अपने मूल लॉटरी टिकट और पहचान पत्र के साथ विभाग में संपर्क करना होता है.

सामाजिक सुरक्षा का एक स्तंभ

केरल की राज्य लॉटरी केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह राज्य के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाने का एक बड़ा माध्यम भी है. लॉटरी से होने वाली कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की चिकित्सा और अन्य सरकारी सहायता योजनाओं में उपयोग किया जाता है.