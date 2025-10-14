Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी Sthree Sakthi के नतीजे आए, देखें मंगलवार को घोषित हुए विजेताओं की पूरी सूची

Representational Image | PTI

केरल राज्य लॉटरी विभाग ने मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को Sthree Sakthi SS-489 लॉटरी का परिणाम घोषित किया. पहला पुरस्कार जीतने वाले को 75,00,000 रुपये मिलेंगे. परिणाम शाम 3 बजे लाइव घोषित किए गए और आधिकारिक वेबसाइट पर 4 बजे अपलोड कर दिए गए. यहां आप विजेताओं की पूरी सूची और लाइव अपडेट भी देख सकते हैं. Sthree Sakthi लॉटरी के नाम का अर्थ है “महिला शक्ति”. केरल सरकार ने इसे महिलाओं के कल्याण के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया था. यही कारण है कि यह लॉटरी हर मंगलवार आयोजित की जाती है.

इस ड्रॉ के प्रमुख विजेता

पहला पुरस्कार 75,00,000 रुपये: SX 649740 (KANHANGAD) — एजेंट: ए के शशिकुमार

दूसरा पुरस्कार 30,00,000 रुपये: SP 476444 (KARUNAGAPPALLY) — एजेंट: समीना सबीर

तीसरा पुरस्कार 5,00,000 रुपये: SO 949272 (KOLLAM) — एजेंट: सलीम एन

अन्य पुरस्कार और सांत्वना राशि

सांत्वना पुरस्कार: 5,000 रुपये

चौथा पुरस्कार: 5,000 रुपये

पांचवा पुरस्कार: 2,000 रुपये

छठा पुरस्कार: 1,000 रुपये

सातवां पुरस्कार: 500 रुपये

आठवां पुरस्कार: 200 रुपये

नौवां पुरस्कार: 100 रुपये

(पुरस्कार की पूरी सूची और टिकट नंबर विजेताओं की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है.)

केरल लॉटरी की विश्वसनीयता

केरल लॉटरी विभाग भारत का पहला राज्य था जिसने 1967 में लॉटरी सिस्टम शुरू किया. सभी ड्रॉ सरकारी अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के सामने आयोजित होते हैं, जिससे ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट और अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे विजेताओं को आसानी से पुरस्कार मिल सके.

केरल में लॉटरी के प्रकार

साप्ताहिक लॉटरी: Sthree Sakthi (मंगलवार) और Fifty Fifty FF 80 सबसे लोकप्रिय.

बम्पर लॉटरी: क्रिसमस, नवरात्र, समर और मॉनसून बम्पर लॉटरी.

Sthree Sakthi का पहला पुरस्कार 75 लाख रुपये, जबकि Fifty Fifty FF 80 में पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये होता है.

पुरस्कार राशि का दावा कैसे करें

आधिकारिक वेबसाइटें: keralalotteriesresults.in और www.keralalottery.info

अपनी टिकट संख्या विजेताओं की सूची से मिलाएँ.

अगर संख्या मैच करती है, तो आप अपनी पुरस्कार राशि के हकदार होंगे.

Sthree Sakthi SS-489 के परिणाम ने केरल में उत्साह और खुशियों की लहर दौड़ा दी है. विजेताओं के लिए यह मौका जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है. अगर आपका टिकट है, तो तुरंत अपनी संख्या जांचें और पुरस्कार का दावा करें.