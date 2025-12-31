Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: धनलक्ष्मी DL 33 के नतीजे घोषित, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

Thiruvananthapuram, December 31: केरल लॉटरी अधिकारियों ने, केरल राज्य लॉटरी विभाग के माध्यम से आज यानी 31 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर धनलक्ष्मी डीएल-33 (DL33 ) लकी ड्रा के लिए केरल लॉटरी परिणामों का ऐलान कर दिया है. तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में आयोजित, ड्रा ने कई पुरस्कार स्तरों के लिए विजेताओं का निर्धारण किया, जिसमें 70 लाख रुपये का बहुप्रतीक्षित प्रथम पुरस्कार भी शामिल है. केरल लॉटरी परिणाम चरणबद्ध तरीके से दोपहर 3:00 बजे जारी किए गए, जिसके तुरंत बाद विजेता टिकट नंबरों की पूरी सूची जनता के लिए उपलब्ध कराई गई. यह भी पढ़ें: Kerala Lottery Result Today: आज कौन बना करोड़पति? Karunya Plus KN-596 के नतीजे 3 बजे होंगे जारी, 1 करोड़ का पहला इनाम

हाइलाइट्स और टॉप प्राइस विनर्स

धनलक्ष्मी डीएल-33 ड्रा राज्य द्वारा आयोजित प्रमुख साप्ताहिक केरल लॉटरी ड्रा में से एक है, जिसमें पूरे केरल से महत्वपूर्ण भागीदारी होती है. 31 दिसंबर के संस्करण के लिए, 70 लाख रुपये का पहला पुरस्कार एक भाग्यशाली टिकट धारक को दिया गया. जैकपॉट के अलावा, केरल लॉटरी परिणामों ने 5 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार और 1 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार की पुष्टि की, जो आम तौर पर अलग-अलग सीरीज में कई टिकटों पर दिया जाता है. लाइव ड्राइंग प्रक्रिया के दौरान सांत्वना पुरस्कार और 100 रुपये से 5,000 रुपये तक की निचले स्तर की जीत की भी पहचान की गई.

रिजल्ट को कैसे करें वेरीफाई

सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को आधिकारिक चैनलों के जरिए अपने टिकट नंबर सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. जबकि केरल लॉटरी परिणाम शुरू में लाइव घोषित किए जाते हैं और विभिन्न समाचार आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, केरल राज्य लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.keralalotteries.com) प्रमाणित विजेता सूची के लिए प्राथमिक स्रोत बनी हुई है.

केरल लॉटरी रिजल्ट की जांच करने के लिए टिकट धारकों को क्या करना चाहिए:

• आधिकारिक केरल लॉटरी पोर्टल पर जाएं.

• रिजल्ट सेक्शन पर जाएं.

• धनलक्ष्मी डीएल-33 दिनांक 31-12-2025 के लिए लिंक का पता लगाएं.

• टिकट संख्या और श्रृंखला को क्रॉस-रेफरेंस करने के लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें.

केरल लॉटरी प्राइज मनी

विजेताओं के पास अपने प्राइज मनी का दावा करने के लिए एक विशिष्ट समय होता है. केरल लॉटरी विभाग के नियमों के अनुसार, विजेता टिकटों को ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर सरेंडर किया जाना चाहिए.

5 हजार रुपये से कम के प्राइज मनी के लिए विजेता केरल में किसी भी स्थानीय लॉटरी दुकान से अपने पैसे का दावा कर सकते हैं. हालाँकि, 5 हजार रुपये से अधिक के प्राइज मनी के लिए, विजेताओं को अपने टिकट वैध सरकार द्वारा जारी पहचान (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) के साथ जिला लॉटरी कार्यालय या राज्य लॉटरी निदेशालय में जमा करना होगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केरल लॉटरी की सभी जीतें लॉटरी आयकर सहित वैधानिक कटौती के अधीन हैं.

केरल राज्य लॉटरी का बैकग्राउंड

1967 में स्थापित केरल लॉटरी प्रोग्राम भारत में अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है. यह पहल केवल करों पर निर्भर हुए बिना रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य सरकार के राजस्व को पूरक करने के लिए डिज़ाइन की गई थी. आज, विभाग ओणम और विशु जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान उच्च-दांव वाली "बम्पर" लॉटरी के साथ-साथ कई साप्ताहिक ड्रॉ आयोजित करता है - जिसमें धनलक्ष्मी, अक्षय और करुण्य शामिल हैं. इन केरल लॉटरी ड्रॉ से उत्पन्न राजस्व का उपयोग अक्सर राज्य भर में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को निधि देने के लिए किया जाता है.