Kerala Lottery Result: आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे 'Suvarna Keralam SK-34' के नतीजे, लकी ड्रा विजेता सूची देखें

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, 2 जनवरी 2026 को अपनी साप्ताहिक लॉटरी 'सुवर्णा केरलम SK-34' (Suvarna Keralam SK-34) के भाग्यशाली विजेताओं की घोषणा करेगा. इस लॉटरी का लकी ड्रॉ दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में शुरू होगा. टिकट खरीदने वाले हजारों प्रतिभागी अब बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. नियमों के अनुसार, सुवर्णा केरलम SK-34 का ड्रॉ दोपहर 3 बजे से लाइव शुरू किया जाएगा. शुरुआती परिणामों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कारों की घोषणा होगी, जिसके बाद सांत्वना पुरस्कारों और अन्य श्रेणियों के विजेताओं के नंबर जारी किए जाएंगे. यह पूरी प्रक्रिया लॉटरी विभाग के पैनल और सरकारी गवाहों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी.

परिणाम कहाँ और कैसे देखें?

नतीजे घोषित होते ही केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव अपडेट शुरू हो जाएंगे. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे दोपहर 3 बजे से अपने टिकट नंबर के साथ तैयार रहें. शाम 4 बजे के बाद, विभाग की वेबसाइट पर परिणामों की पूरी पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दी जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड किया जा सकता है.

सुवर्णा केरलम एसके-34 के लिए पुरस्कार संरचना

Prize Tier Winning Amount First Prize INR 1 Crore Second Prize INR 30 Lakh Third Prize INR 5 Lakh Consolation Prize INR 5,000 Fourth Prize INR 5,000

विजेताओं के लिए जरूरी निर्देश

ड्रॉ में शामिल होने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यदि वे कोई पुरस्कार जीतते हैं, तो उन्हें अपना मूल टिकट सुरक्षित रखना होगा. विजेता को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना दावा पेश करना होगा. 1 लाख रुपये से अधिक की राशि जीतने वालों को केरल लॉटरी निदेशालय में जरूरी पहचान पत्रों के साथ संपर्क करना होता है.

केरल लॉटरी रिजल्ट आज, 02.01.2026: सुवर्णा केरलम SK-34 लॉटरी रिजल्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखें

सुवर्णा केरलम SK-34 के बारे में

केरल में सुवर्णा केरलम लॉटरी अपनी पारदर्शिता और बड़े पुरस्कारों के लिए जानी जाती है. इस लॉटरी के माध्यम से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है. आज होने वाले ड्रॉ पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं.