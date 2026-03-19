Kerala Lottery Result Today 3 PM Live Update: कारुण्या प्लस KN-615 के विजेताओं की आज दोपहर 3 बजे होगी घोषणा, यहां देखें विनर की पूरी लिस्ट

Kerala Lottery Result Today 3 PM Live Update: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज गुरुवार, 19 मार्च 2026 को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'कारुण्या प्लस KN-615' के परिणामों की आधिकारिक घोषणा करने जा रहा है. इस ड्रा का आयोजन तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरा ड्रा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संपन्न किया जाएगा.

इस सप्ताह की कारुण्या प्लस लॉटरी का मुख्य आकर्षण इसका प्रथम पुरस्कार है, जिसकी राशि 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. राज्यभर में इस साप्ताहिक लॉटरी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

पुरस्कारों का विवरण: विजेता बनेंगे करोड़पति

कारुण्या प्लस KN-615 ड्रा के तहत विभिन्न श्रेणियों में आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है:

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये.

द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये.

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये (यह विभिन्न सीरीज के कई टिकट धारकों को दिया जाता है).

सांत्वना और अन्य पुरस्कार: 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के कई छोटे इनाम भी शामिल हैं.

कैसे चेक करें अपना परिणाम?

लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागी दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले लाइव ड्रा को विभिन्न न्यूज़ प्लेटफार्मों पर देख सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक और प्रमाणित परिणाम शाम को केरल लॉटरी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक परिणाम शीट से अपने टिकट नंबर का मिलान अवश्य करें.

इनाम राशि का दावा करने की प्रक्रिया

विजेताओं को अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

समय सीमा: विजेताओं को ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना दावा पेश करना होगा. छोटे इनाम: 5,000 रुपये तक की राशि किसी भी अधिकृत लॉटरी रिटेलर से प्राप्त की जा सकती है. बड़े इनाम: 5,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए जिला लॉटरी कार्यालय या राज्य लॉटरी निदेशालय में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे वैध पहचान पत्रों के साथ संपर्क करना होगा. टैक्स: लॉटरी से जीती गई राशि पर लागू आयकर और वैधानिक कटौती की जाएगी.

केरल लॉटरी का सामाजिक योगदान

1967 में शुरू हुई केरल राज्य लॉटरी भारत की पहली सरकारी लॉटरी प्रणाली थी. कारुण्या प्लस, अक्षय और धनलक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से होने वाली आय का उपयोग राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है. इस राजस्व से प्राप्त धन का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल सहायता, आवास योजनाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद के लिए खर्च किया जाता है.

आज दोपहर 3 बजे से कारुण्या प्लस KN-615 के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.