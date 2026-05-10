Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी समृद्धि SM-54 का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, विजेताओं की सूची यहां देखें लाइव

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 10 मई 2026 को समृद्धि SM-54 (Samrudhi SM-54) साप्ताहिक लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस बहुप्रतीक्षित लॉटरी का लकी ड्रा दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में आयोजित किया गया. इस साप्ताहिक ड्रा में भाग लेने वाले हजारों प्रतिभागी अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना टिकट नंबर देख सकते हैं.

समृद्धि SM-54: पुरस्कारों का विवरण

आज की समृद्धि लॉटरी में भाग्यशाली विजेताओं के लिए भारी भरकम इनामी राशि रखी गई है. पुरस्कारों का ढांचा कुछ इस प्रकार है. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी भाग्यतारा BT-52 के परिणाम आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं के नाम लाइव

यहां देखें विजेताओं के नाम लाइव

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये.

द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये.

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये.

इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार और छोटे इनामों के रूप में चौथी से नौवीं श्रेणी तक के विजेताओं को भी राशि दी जाएगी. परिणाम कैसे और कहां देखें?

प्रतिभागी अपने परिणामों की जांच केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट statelottery.kerala.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा परिणाम keralalotteries.info और keralalotteryresult.net पर भी उपलब्ध कराए गए हैं. ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी विजेताओं के नामों की घोषणा की गई.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

लॉटरी विभाग ने विजेताओं को सलाह दी है कि वे अपने टिकट नंबर का मिलान केरल सरकार के आधिकारिक राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित परिणामों से जरूर करें. यदि आपका टिकट नंबर आधिकारिक सूची से मेल खाता है, तो पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए आपको 30 दिनों के भीतर अपना टिकट और पहचान पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा.

केरल लॉटरी का सामाजिक महत्व

केरल राज्य लॉटरी न केवल लोगों को करोड़पति बनने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना है. समृद्धि लॉटरी से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य देखभाल और गरीबों की सहायता जैसी योजनाओं में निवेश किया जाता है.

अगली साप्ताहिक लॉटरी 'भाग्यतारा BT-53' का ड्रा कल, 11 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा.