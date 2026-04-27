Kerala Bhagyathara BT-51 Lottery Result: केरल भाग्यतारा BT-51 लॉटरी के नतीजे घोषित, यहां देखें लकी ड्रॉ विजेताओं के नाम Live

Nagaland State Lotteries. (Photo Credits: LatestLY)

Kerala Bhagyathara BT-51 Lottery Result: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को अपनी प्रसिद्ध साप्ताहिक लॉटरी 'भाग्यतारा BT-51' (Bhagyathara BT-51) के परिणामों की घोषणा कर दी है. इस लॉटरी का लाइव ड्रा दोपहर 3:00 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में आधिकारिक पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुआ. ₹50 की मामूली कीमत वाले इस टिकट ने आज कई लोगों को लखपति और करोड़पति बनने का अवसर दिया है.

पारदर्शिता के साथ निकाला गया ड्रा

केरल लॉटरी विभाग द्वारा यह ड्रा पूरी तरह से पारदर्शी मैकेनिकल ड्रम सिस्टम के माध्यम से निकाला गया. ड्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई ताकि निष्पक्षता बनी रहे. भाग्यतारा सीरीज हर सोमवार को आयोजित की जाती है और यह राज्य की सबसे पसंदीदा लॉटरी में से एक है. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी का आज दोपहर 3 बजे खुलेगा ‘भाग्यतारा BT-50’ का पिटारा, यहां देखें लाइव विनर Live

यहां देखें लिस्ट लाइव

परिणामों की जांच कैसे करें?

ड्रा समाप्त होने के कुछ समय बाद विभाग द्वारा आधिकारिक पीडीएफ (PDF) फाइल जारी कर दी गई है. प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों की जांच केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट keralalotteries.com पर कर सकते हैं. इसके अलावा, परिणामों की सटीकता के लिए 'केरल सरकार राजपत्र' (Kerala Government Gazette) से भी मिलान करने की सलाह दी जाती है.

पुरस्कार दावा प्रक्रिया (Prize Claim Process)

विजेताओं को अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा:

विजेताओं को ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने मूल टिकट जमा करने होंगे.

पुरस्कार राशि का दावा सीधे राज्य लॉटरी निदेशक को या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से किया जा सकता है.

दावे के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र (आधार या पैन कार्ड) की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है.

राजस्व और सामाजिक प्रभाव

केरल राज्य लॉटरी न केवल प्रतिभागियों को वित्तीय लाभ देती है, बल्कि इससे होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में उपयोग किया जाता है. लॉटरी विभाग ने हमेशा की तरह प्रतिभागियों से जिम्मेदारी के साथ खेलने का आग्रह किया है.

सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prizes) और अन्य श्रेणियों के विजेताओं की विस्तृत सूची अब विभाग के पोर्टल पर लाइव उपलब्ध है. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत स्रोत के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.