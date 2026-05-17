Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी समृद्धि SM-55 के परिणाम घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल राज्य लॉटरी निदेशालय (Directorate of Kerala State Lotteries) ने रविवार, 17 मई 2026 को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'समृद्धि SM-55' (Samrudhi SM-55) के भाग्यशाली परिणामों की घोषणा कर दी है. तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में सरकारी पैनल की देखरेख में दोपहर 3.00 बजे इस लाइव ड्रॉ का आयोजन किया गया. इस साप्ताहिक ड्रॉ का पहला महा-इनाम (First Prize) पूरे 1 करोड़ रुपये का है, जो कोट्टायम के एक भाग्यशाली टिकट धारक के नाम रहा है. इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के तहत भी विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए हैं.

बहु-स्तरीय पुरस्कार संरचना और टिकट की कीमत

समृद्धि साप्ताहिक लॉटरी योजना अपनी पारदर्शी और बहु-स्तरीय पुरस्कार संरचना के लिए जानी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व को व्यवस्थित रूप से प्रतिभागियों के बीच वितरित करना है. आम जनता की पहुंच को ध्यान में रखते हुए इस लॉटरी के व्यक्तिगत टिकट की कीमत केवल 50 रुपये निर्धारित की गई है, जिससे राज्य के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें आसानी से भाग लेते हैं. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी समृद्धि SM-54 का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, विजेताओं की सूची यहां देखें लाइव

आज घोषित हुए परिणामों के अनुसार, 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम टिकट संख्या MF 143965 (कोट्टायम) को मिला है. वहीं, दूसरा इनाम 25 लाख रुपये का है जो टिकट संख्या MK 496477 (पतनमतिट्टा) के हिस्से आया है, और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये का घोषित किया गया है.

केरल लॉटरी समृद्धि SM-55 के परिणाम घोषित

आधिकारिक गजट से मिलान करना जरूरी

लॉटरी विभाग द्वारा समृद्धि SM-55 ड्रॉ के सभी आंशिक मिलान वाले नंबरों और विजेताओं की पूरी सूची को आधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड कर दिया गया है. विभाग ने प्रतिभागियों को आगाह किया है कि वे किसी भी अनौपचारिक या निजी वेबसाइटों पर निर्भर रहने के बजाय अंतिम रूप से हस्ताक्षरित सरकारी गजट (Government Gazette) से अपने टिकट नंबरों का मिलान जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि से बचा जा सके.

पुरस्कार राशि का दावा करने के नियम

संस्थागत दिशानिर्देशों के अनुसार, लॉटरी की जीती गई राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पुरस्कार के आकार पर निर्भर करती है. छोटे पुरस्कारों के लिए नियम काफी सरल हैं:

5,000 रुपये तक के इनाम: इस श्रेणी के छोटे पुरस्कारों का भुगतान स्थानीय लॉटरी विक्रेता या रिटेल एजेंटों के माध्यम से तुरंत नकद रूप में प्राप्त किया जा सकता है.

1 लाख रुपये से अधिक के इनाम: यदि कोई प्रतिभागी 1 लाख रुपये या उससे अधिक की बड़ी राशि जीतता है, तो उसे ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर सीधे तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य लॉटरी निदेशक के समक्ष उपस्थित होकर दावा पेश करना होता है. इसके लिए विजेता को अपने मूल टिकट और वैध पहचान पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं.

भारत में लॉटरी का कानूनी दायरा

भारत के संघीय नियमों के तहत वर्तमान में केवल 13 राज्यों में ही सरकारी लॉटरी का संचालन पूरी तरह से कानूनी माना गया है, जिनमें केरल भी शामिल है. केरल राज्य का लॉटरी विभाग भारत की सबसे पुरानी, भरोसेमंद और पारदर्शी लॉटरी प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के कड़े नियंत्रण में काम करता है.