DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Winner Prediction: अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 62nd Match Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 62वां मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 7 में हार का सामना किया है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने भी 11 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है. दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से 17 मई को होगा. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने पांच मुकाबले जीते हैं और सात में हार झेली है. वहीं, रियान पराग के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स ने छह मुकाबले जीते हैं और पांच में हार का सामना किया है. अब दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (DC vs RR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की थी. वहीं, इस सीजन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी में केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार टीम को मजबूती देंगे. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार फॉर्म में है. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और शिमरोन हेटमायर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (DC vs RR Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. हालिया फॉर्म और संतुलित टीम संयोजन को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स को बढ़त मिल सकती है. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूत टीम को उसके घरेलू मैदान पर हल्के में नहीं लिया जा सकता.

दिल्ली कैपिटल्स की जीत की संभावना: 47%

राजस्थान रॉयल्स की जीत की संभावना: 53%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs RR 62nd T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.