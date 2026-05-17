DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Key Players To Watch Out: आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 62nd Match Key Players To Watch: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 62वां मुकाबला आज यानी 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 7 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से 17 मई को होगा. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मुकाबले जीते हैं और 7 में हार झेली है. वहीं, रियान पराग के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (DC vs RR Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं. इनमें से 16 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, जबकि 15 मैच राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (DC vs RR Key Players To Watch)

दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने पिछले 10 मैचों में 418 रन बनाए हैं. वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने पिछले 10 मुकाबलों में 178.42 की स्ट्राइक रेट से 352 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल ने पिछले 10 मैचों में 472 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने पिछले 8 मैचों में 14 विकेट झटके हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर ने पिछले 9 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में केएल राहुल और अभिषेक पोरेल टीम को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने पिछले मुकाबले में जीत दर्ज की थी. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल टीम के लिए अहम होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में शिमरोन हेटमायर मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे टीम को मजबूती देंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs RR 62nd T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.