DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Toss Winner Prediction: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 62nd Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 62वां मुकाबला आज यानी 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 7 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Stats And Preview: प्लेऑफ की रेस में जीत दर्ज करने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 62वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले मुकाबलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वापसी करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (DC vs RR Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था. वहीं, आईपीएल 2025 में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की थी.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. केएल राहुल और अभिषेक पोरेल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और अक्षर पटेल टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 62वां मुकाबला आज यानी 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार माना जाता है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि, मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज प्रभाव डाल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 172 रन है. यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (DC vs RR Toss Winner Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए कुल 31 मुकाबलों में टॉस का रिकॉर्ड लगभग बराबरी का रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने 16 बार टॉस जीता है. वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 15 मुकाबलों में टॉस अपने नाम किया है. आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों और मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs RR 62nd T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.