HPBOSE Class 10th Result 2026 OUT: हिमाचल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के परिणाम, hpbose.org पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

HPBOSE Class 10th Result 2026 OUT: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने आज, 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नतीजे सुबह 10 बजे एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए गए. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org और डिजिलॉकर (DigiLocker) पर ऑनलाइन देख सकते हैं.

परिणाम कई पोर्टल्स पर भी

छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने परिणाम कई पोर्टल्स पर उपलब्ध कराए हैं. छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं: यह भी पढ़े: Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परिणाम में इस बार भी लड़कियों का दबदबा, लड़कों की तुलना में शानदार रहा प्रदर्शन

hpbose.org

digilocker.gov.in

ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देखें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र इन आसान चरणों का पालन करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद 'HPBOSE Class 10th Result 2026' के लिंक का चयन करें.

अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

मार्कशीट में मौजूद होंगे ये विवरण

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे डाउनलोड की गई ऑनलाइन मार्कशीट में दी गई जानकारी को ध्यान से जांचें. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय-वार अंक, कुल प्राप्तांक, क्वालीफाइंग स्टेटस (पास/फेल) और प्राप्त श्रेणी (Division) जैसे विवरण शामिल होंगे. यदि मार्कशीट में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र को तुरंत अपने संबंधित स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध है डिजिटल मार्कशीट

वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र DigiLocker का भी उपयोग कर सकते हैं. छात्र अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए डिजिलॉकर में साइन-इन करके अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं. यह डिजिटल दस्तावेज भविष्य में प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए मान्य होगा.

छात्रों को अपना एडमिट कार्ड तैयार रखने की सलाह दी जाती है ताकि रोल नंबर दर्ज करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. हिमाचल बोर्ड जल्द ही टॉपर्स की सूची और पास प्रतिशत का डेटा भी आधिकारिक रूप से साझा करेगा.