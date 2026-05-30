UP TGT Admit Card 2026: यूपी टीजीटी एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, 3 और 4 जून को होगी परीक्षा; upessc.up.gov.in पर ऐसे करें डाउनलोड

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UP TGT Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आज, 30 मई 2026 को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाने की उम्मीद है. आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 3 जून और 4 जून 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं:

1.होमपेज पर जाएं:चरण 1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर लॉग इन करें. 2.लिंक का चयन करें:चरण 2. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 'UP TGT Admit Card 2026' के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें. 3.लॉगिन विवरण दर्ज करें:चरण 3. इसके बाद नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/मोबाइल नंबर, जन्म तिथि (Date of Birth) और पिता का नाम दर्ज करें. 4.डाउनलोड और प्रिंट:चरण 4. विवरण सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट (अधिमानतः रंगीन) निकाल लें.

इन महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच अवश्य करें

एडमिट कार्ड पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें मुद्रित सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सत्यापित कर लें. यदि किसी विवरण में विसंगति दिखाई देती है, तो सुधार के लिए तुरंत आयोग से संपर्क करें. एडमिट कार्ड में निम्नलिखित मुख्य विवरण शामिल होंगे:

उम्मीदवार का पूरा नाम और श्रेणी (Category)

पिता का नाम

पंजीकरण/आवेदन संख्या (Registration Number)

जन्म तिथि और पद का नाम

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और विस्तृत पता

उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे. इनके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी:

डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की एक साफ प्रिंटेड कॉपी.

दो स्व-सत्यापित (Self-Attested) पासपोर्ट आकार के फोटो (वही जो आवेदन पत्र में अपलोड किए गए थे).

एक वैध सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड या सरकारी पहचान पत्र).