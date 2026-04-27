TS EAMCET Hall Ticket 2026 Released: इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी, eapcet.tgche.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

TS EAMCET Hall Ticket 2026 Released: तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (TGCHE) ने सोमवार, 27 अप्रैल को इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 'TS EAMCET 2026' (अब TG EAPCET) के हॉल टिकट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल eapcet.tgche.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं. विभाग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें.

परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां

इंजीनियरिंग स्ट्रीम के एडमिट कार्ड जारी होने से पहले, फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए हॉल टिकट 23 अप्रैल, 2026 को ही उपलब्ध करा दिए गए थे. शेड्यूल के अनुसार, TS EAMCET 2026 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 9 मई से 11 मई, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हॉल टिकट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eapcet.tgche.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद 'TS EAMCET 2026 Hall Ticket' लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

विवरण जमा करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट जरूर ले लें.

एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी की जांच करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए:

उम्मीदवार का नाम और फोटो.

रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर.

परीक्षा की तारीख, समय और शिफ्ट.

परीक्षा केंद्र का नाम और विस्तृत पता.

परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश.

यदि एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि (जैसे नाम की स्पेलिंग या फोटो) पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को सुधार के लिए तुरंत TGCHE अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

TS EAMCET के बारे में जानकारी

तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS EAMCET/TG EAPCET) एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है. यह परीक्षा तेलंगाना के विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी के स्नातक पाठ्यक्रमों (Undergraduate Programmes) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. हर साल लाखों छात्र अपने पसंदीदा संस्थानों में सीट सुरक्षित करने के लिए इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शामिल होते हैं.

छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लेकर आएं. अधिक जानकारी के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.