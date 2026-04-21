Bombay High Court Hall Ticket 2026: 26 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी; ऐसे करें डाउनलोड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: bombayhighcourt.nic.in)

Bombay High Court Hall Ticket 2026: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए आगामी 26 अप्रैल को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) के एडमिट कार्ड (Admit Card) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने क्लर्क, चपरासी (Peon), ड्राइवर और स्टेनोग्राफर (लोअर और हायर ग्रेड) के पदों के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का लक्ष्य विभिन्न विभागों में कुल 2,306 रिक्तियों को भरना है, जो इस वर्ष न्यायपालिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों में से एक है. यह भी पढ़़ें: UPSSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2026: 402 पदों पर आवेदन शुरू, जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज समेत अन्य डिटेल्स

परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल

यह स्क्रीनिंग टेस्ट एक घंटे की अवधि का होगा, जो एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों के लिए एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की है:

रिपोर्टिंग समय: सुबह 09:00 बजे

सुबह 09:00 बजे परीक्षा प्रारंभ: सुबह 10:00 बजे

सुबह 10:00 बजे परीक्षा समाप्ति: सुबह 11:00 बजे

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देर से आने वाले उम्मीदवारों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे देरी से बचने के लिए अपने आवंटित परीक्षा केंद्र का स्थान पहले ही देख लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

बॉम्बे हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट nic.in पर जाएं और "Recruitment" सेक्शन पर क्लिक करें. वहां "Admit Card for Clerk, Driver, Peon Screening Test 2026" लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें. कैप्चा भरने के बाद सबमिट करें, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की कम से कम दो प्रतियां (Copies) प्रिंट करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका नाम, फोटो और परीक्षा केंद्र का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो. यह भी पढ़ें: RPSC RAS Final Result 2026 Out: आरपीएससी आरएएस फाइनल का रिजल्ट जारी, rpsc.rajasthan.gov.in पर ऐसे देखें नतीजें

अनिवार्य पहचान पत्र और प्रतिबंधित वस्तुएं

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी के साथ एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य है. मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और कैलकुलेटर जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल के भीतर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

परीक्षा के बाद, हाई कोर्ट द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर प्रारंभिक उत्तर कुंजी (Answer Key) और परिणाम जारी किए जाने की संभावना है. भविष्य के संदर्भ के लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.