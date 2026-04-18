RPSC RAS Final Result 2026 Out: आरपीएससी आरएएस फाइनल का रिजल्ट जारी, rpsc.rajasthan.gov.in पर ऐसे देखें नतीजें

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RPSC RAS Final Result 2026 Out: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार, 18 अप्रैल को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. लंबे समय से नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी चयन स्थिति और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. आयोग द्वारा जारी परिणाम में बाड़मेर के दिनेश विश्नोई ने 351.50 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल कर टॉप किया है.

चयनित उम्मीदवारों का विवरण

आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1,096 पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश की गई है. इसमें प्रमुख विवरण इस प्रकार हैं: AP Inter Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश इंटर 1st और 2nd ईयर का रिजल्ट जारी, प्रथम वर्ष में 77% और द्वितीय वर्ष में 81% छात्र सफल, bse.ap.gov.in पर ऐसे करें परिणाम चेक

राज्य सेवा (State Services): कुल 428 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है.

अधीनस्थ सेवा (Subordinate Services): कुल 668 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम और कट-ऑफ अंक शामिल हैं.

भर्ती प्रक्रिया के प्रमुख पड़ाव

यह परिणाम एक लंबी और कठिन चयन प्रक्रिया के बाद जारी किया गया है. इस भर्ती के मुख्य चरण इस प्रकार रहे:

प्रारंभिक परीक्षा: 2 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई थी. मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 17 और 18 जून, 2025 को मुख्य परीक्षा हुई थी. साक्षात्कार (Interview): चयन का अंतिम चरण यानी इंटरव्यू दिसंबर 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ.

RPSC RAS फाइनल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

सफल उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'News and Events' सेक्शन में "Final Result (After Interview) of Raj. State And Sub. Services Comb. Comp. Exam - 2024" लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl + F' का उपयोग करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

आगे की प्रक्रिया

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को अब नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसित किया जाएगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति, दस्तावेजों के सत्यापन (Document Verification) और जॉइनिंग निर्देशों के संबंध में आगे की जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट और व्यक्तिगत संचार के माध्यम से प्रदान की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल देखते रहें.

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