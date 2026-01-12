RPSC RAS 2026 सिलेबस अपडेट: प्रीलिम्स से ‘खेल और योग’ हटाए गए, राजस्थान लोक परीक्षा अधिनियम 2022 जोड़ा, जानें प्रीलिम्स और मेन्स में क्या बदला

RPSC RAS 2026 Syllabus Revised: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2026 की आगामी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न में व्यापक बदलाव की घोषणा की है. प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए इन बदलावों के तहत प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) दोनों परीक्षाओं के स्वरूप को बदला गया है. आयोग द्वारा 9 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उम्मीदवारों को रटने के बजाय विश्लेषणात्मक क्षमता पर अधिक ध्यान देना होगा.

प्रारंभिक परीक्षार

प्रारंभिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 'खेल और योग' (Sports and Yoga) मॉड्यूल को हटाना है. इसके स्थान पर अब 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022' को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. यह भी पढ़े: MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, पुलिस भर्ती, SI और शिक्षक पात्रता सहित 21 परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित; esb.mp.gov.in से ऐसे डाउनलोड करें PDF

यह बदलाव दर्शाता है कि राज्य सरकार भविष्य के अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं की कानूनी शुचिता और नियमों के प्रति अधिक जागरूक बनाना चाहती है. हालांकि, प्रीलिम्स का कुल स्कोर अभी भी 200 अंक ही रहेगा, लेकिन विषयों के भार में बदलाव किया गया है.

मुख्य परीक्षा

आरएएस मुख्य परीक्षा (Mains) के पैटर्न को भी काफी हद तक बदल दिया गया है। आयोग ने सामान्य अध्ययन (GS) के पेपरों से 2 अंकों वाले अति-लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। 2026 से मुख्य परीक्षा में केवल दो प्रकार के प्रश्न होंगे.

5 अंकों के प्रश्न (लघु उत्तरीय)

10 अंकों के प्रश्न (दीर्घ/वर्णनात्मक उत्तरीय)

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से उम्मीदवारों की केवल तथ्यों को याद रखने की क्षमता के बजाय उनकी समझ और गहराई का परीक्षण हो सकेगा.

चतुर्थ प्रश्नपत्र: अब अनिवार्य होगा निबंध

सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी (Paper IV) के ढांचे को भी नया रूप दिया गया है। अब इस पेपर में अभिव्यक्ति की क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 200 अंकों का नया विभाजन इस प्रकार है:

भाग अ (सामान्य हिंदी): 90 अंक (व्याकरण और प्रयोग)

भाग ब (सामान्य अंग्रेजी): 70 अंक (व्याकरण और अनुवाद)

भाग स (निबंध खंड): 40 अंक

निबंध खंड के तहत उम्मीदवारों को 600 शब्दों का एक अनिवार्य निबंध लिखना होगा। इसके लिए सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से लेकर राजस्थानी संस्कृति जैसे 6 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर उम्मीदवार को अपनी तार्किक क्षमता प्रदर्शित करनी होगी.

कब से लागू होंगे नियम?

RPSC के अनुसार, यह संशोधित पाठ्यक्रम 2026 के भर्ती चक्र से निकलने वाली सभी अधिसूचनाओं पर लागू होगा. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत पीडीएफ सिलेबस अपलोड कर दिया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी की रणनीति को नए पैटर्न के अनुसार बदल लें, क्योंकि अब कानून, नैतिकता और प्रबंधन (Management) जैसे विषयों का महत्व काफी बढ़ गया है.