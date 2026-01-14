राजस्थान स्कूल अवकाश: नागौर, दौसा, सीकर और जालोर में 14 जनवरी तक स्कूल बंद

स्कूल अवकाश की खबर

राजस्थान स्कूल अवकाश: राजस्थान में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है. राज्य के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नागौर, DD न्यूज़ की खबर के अनुसार दौसा, सीकर और जालोर जिला प्रशासन ने प्राथमिक और मध्य स्तर की कक्षाओं के लिए 12 से 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है.

राजस्थान के जिलों में छुट्टियों का विवरण

प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग जिलों में स्थिति इस प्रकार है:

नागौर: यहाँ 12 और 13 जनवरी को कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखे गए हैं.

दौसा: जिले में 12 जनवरी से कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है.

सीकर: बढ़ते कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का आदेश दिया है.

जालोर: यहाँ 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टियाँ रहेंगी.

झुंझुनूं: यहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियाँ 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं.

शीतलहर का बढ़ता प्रभाव

मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई हिस्सों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है. उत्तरी हवाओं के कारण सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है. इसी को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है.

अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें और स्कूलों द्वारा साझा की जाने वाली अगली सूचनाओं पर नज़र रखें. इसके साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कुल से संपर्क में रहे और पता करते रहे कि कब अवकाश है और कब स्कुल जाना है. हमारी जानकारी सटीक नहीं भी हो सकती है.