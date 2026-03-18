MI IPL 2026 Tickets: मुंबई इंडियंस टीम के आईपीएल 2026 मैचों के टिकट बिक्री का ऐलान. जानिए कब और कैसे मिलेंगे टिकट

Mumbai Indians IPL 2026 Tickets Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के करीब आते ही मुंबई इंडियंस टीम ने अपने घरेलू मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की घोषणा कर दी है. यह सभी टिकट वानखेड़े स्टेडियम के मैचों के लिए बुकमायशो प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे जाएंगे. मुंबई इंडियंस टीम ने टिकट बिक्री को अलग-अलग चरणों में बांटकर पेश किया है ताकि ज्यादा मांग को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2028 Qualification Scenario: आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों ने बनाई जगह, बाकी 8 के लिए शुरू होगी कड़ी जंग, जानिए पूरा क्वालीफिकेशन प्रोसेस

फेज के अनुसार टिकट बिक्री की जानकारी

पहले चरण में केवल गूगल पे यूजर्स को टिकट खरीदने का एक्सक्लूसिव मौका मिलेगा. इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में मुंबई इंडियंस टीम के मेंबर्स को टिकट खरीदने की सुविधा दी जाएगी. चौथे चरण में एम-टिकट की बिक्री सभी फैंस के लिए खोल दी जाएगी, जिससे आम दर्शक भी आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे.

पहला मुकाबला कब और किससे

मुंबई इंडियंस टीम अपना पहला घरेलू मुकाबला 29 मार्च 2026 को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के खिलाफ खेलेगी. यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

टिकट को लेकर बढ़ी मांग

हर साल की तरह इस बार भी मुंबई इंडियंस टीम के मैचों के टिकट को लेकर भारी मांग देखने को मिल रही है. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने फेज वाइज टिकट बिक्री का फैसला लिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फैंस को मौका मिल सके.

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 ऑनलाइन टिकट