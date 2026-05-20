Cocktail 2: 'कॉकटेल 2' का नया गाना 'माशूका' क्या 1993 के इतालवी गाने की कॉपी है? प्रीतम पर फिर लगे धुन चुराने के आरोप, जानें पूरा सच

Cocktail 2: बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती (Pritam Chakraborty) एक बार फिर अपनी धुन को लेकर विवादों में घिर गए हैं. आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) का नया रोमांटिक ट्रैक "माशूका" (Mashooka) हाल ही में रिलीज किया गया है. रिलीज के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया (social Media) उपयोगकर्ताओं ने इस नए गाने और 1993 के एक इतालवी (Italian) कॉमेडी गाने के बीच गहरी समानताएं खोज निकाली हैं. इसके बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह बहस तेज हो गई है कि क्या प्रीतम ने फिर से किसी विदेशी गाने की धुन चुराई है या यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य 'म्यूजिकल सैंपलिंग' का एक वैध तरीका है.
'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' हुआ रिलीज
मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) ने 'कॉकटेल 2' के प्रचार के तहत यह गाना रिलीज किया है. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सेनन इटली के खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में रोड ट्रिप (Road Trip) करते नजर आ रहे हैं। इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है और इसके हिंदी बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं.
इस ट्रैक को गायक राघव चैतन्य, रुआ के और इतालवी कलाकार महमूद (Mahmood) ने अपनी आवाज दी है. दिलचस्प बात यह है कि प्रोडक्शन क्रेडिट के अनुसार, इतालवी कलाकार महमूद ने इस ट्रैक के विदेशी हिस्से को खुद लिखा है और वे इसके सह-संगीतकार (Co-composer) भी हैं. यह भी पढ़ें: King: 'किंग' से अभिषेक बच्चन का 'लीक' लुक क्या वाकई फर्जी है? जानें वायरल तस्वीर के पीछे की सच्चाई
‘माशूका’ का म्यूज़िक वीडियो देखें-
1993 के इतालवी गाने 'से सो अरुबेट ए नोन्ना' से समानता
गाने के डिजिटल रिलीज के कुछ ही समय बाद, रेलेडिट (Reddit) जैसे डिस्कशन फोरम पर यूजर्स ने "माशूका" और 1993 के नीपोलिटन (Neapolitan) कॉमेडी गीत "से सो अरुबेट ए नोन्ना" (Se So Arrubate A Nonna) के ऑडियो की तुलना करते हुए वीडियो पोस्ट किए. मूल इतालवी गाने को म्यूजिकल जोड़ी 'बीबी एंड कोको' (Bibi & Coco) ने अपने एल्बम 'ले ओरिजनी वॉल्यूम 2' के लिए प्रस्तुत किया था.
इन तुलनात्मक वीडियो में दोनों गानों के बीच समान लय और रिदमिक पैटर्न को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है. इस खोज के बाद प्रीतम की आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, जो पहले भी 'ऐ दिल है मुश्किल' के गाने "बुल्लेया" सहित अपने करियर में कई बार ऐसे आरोपों का सामना कर चुके हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या मौनी रॉय और दिशा पाटनी ने कर ली है शादी? जानें इंटरनेट पर वायरल हो रही 'वेडिंग फोटो' का पूरा सच
शाहिद कपूर और कृति सेनन का 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' हुआ कॉपी?
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चोरी या 'म्यूजिकल सैंपलिंग'? इंटरनेट पर राय बंटी
ऑनलाइन चल रही इस बहस में श्रोताओं और उद्योग विश्लेषकों की राय बंटी हुई है. जहां एक वर्ग इसे स्पष्ट रूप से 'कॉपी' बता रहा है, वहीं कई लोगों ने प्रीतम का बचाव भी किया है. बचाव करने वालों का तर्क है कि इस गाने में स्पष्ट रूप से एक इतालवी सह-संगीतकार को क्रेडिट दिया गया है और यह नीपोलिटन संगीत शैली पर आधारित है.
विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रैक 'म्यूजिकल सैंपलिंग' (Musical Sampling) का एक उदाहरण हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय संगीत उद्योग में यह एक स्थापित और कानूनी प्रथा है, जहां किसी पुरानी रिकॉर्डिंग के एक हिस्से का लाइसेंस लेकर उसे नए गाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अनधिकृत चोरी नहीं कहा जा सकता.
'माशूका' की रिलीज़ के बाद संगीतकार प्रीतम पर साहित्यिक चोरी का आरोप
'कॉकटेल 2' के बारे में
यह फिल्म साल 2012 में आई हिट रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा 'कॉकटेल' का आध्यात्मिक सीक्वल (Spiritual Sequel) है, जिसमें मूल रूप से सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने अभिनय किया था. सीक्वल का निर्देशन भी होमी अदजानिया ही कर रहे हैं। हालांकि, इस बार कहानी पूरी तरह से नई है जिसे लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है.
दिनेश विजान द्वारा निर्मित इस फिल्म की कहानी में एक आधुनिक प्रेम त्रिकोण (Love Triangle) देखने को मिलेगा, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 19 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.