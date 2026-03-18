ICC T20 World Cup 2028 Qualification Scenario: आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों ने बनाई जगह, बाकी 8 के लिए शुरू होगी कड़ी जंग, जानिए पूरा क्वालीफिकेशन प्रोसेस

ICC T20 World Cup 2028 Qualification Scenario: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब अगले टी20 विश्व कप की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं. साल 2028 में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें से 12 टीमों ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि बाकी 8 टीमों के लिए क्वालीफायर के जरिए रास्ता तय होगा. यह भी पढ़ें: Shreyas Iyer IPL Records And Stats: आईपीएल में श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और आंकड़े, कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी तक दिखा चुके हैं दम
आईसीसी टी20 विश्व कप 2028 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, ऐसे में मेजबान होने के कारण ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की एंट्री पहले ही तय हो चुकी है. पिछले विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरे राउंड तक भी नहीं पहुंच सकी थी.
मेजबान टीमों के अलावा टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमें भी सीधे अगले विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. इन टीमों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम शामिल हैं.
इसके अलावा आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर भी तीन टीमों को जगह मिली है. आईसीसी द्वारा तय 9 मार्च 2026 की कट-ऑफ तारीख के अनुसार अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने भी अगले टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है.
अब बाकी बची 8 टीमों के लिए आईसीसी क्षेत्रीय क्वालीफायर यानी रीजनल क्वालीफायर मुकाबलों का आयोजन करेगा. ये मुकाबले 2026 से शुरू होकर 2027 तक खेले जाएंगे, जिनके जरिए अलग-अलग क्षेत्रों से टीमें विश्व कप के लिए अपनी जगह बनाएंगी.
अफ्रीका क्वालीफायर से 2 टीमें, एशिया क्वालीफायर से 2 टीमें, यूरोप क्वालीफायर से 2 टीमें विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. वहीं अमेरिका क्वालीफायर और पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से 1-1 टीम को मौका मिलेगा.
इन क्वालीफायर मुकाबलों की शुरुआत 24 मार्च 2026 से होने जा रही है. पहले दिन तंजानिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और मालावी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इसी दिन ईस्वातिनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सेंट हेलेना राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और घाना राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सेशेल्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच भी मुकाबले होंगे.
इन क्वालीफायर मुकाबलों के बीच-बीच में ब्रेक भी रहेगा, जिससे यह प्रक्रिया 2027 तक जारी रहेगी. ऐसे में बाकी 8 टीमों के नाम जानने के लिए क्रिकेट फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. आईसीसी टी20 विश्व कप 2028 को लेकर रोमांच अभी से बढ़ने लगा है और अब नजरें इस बात पर होंगी कि कौन-कौन सी टीमें क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की करती हैं.