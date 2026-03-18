Stock Market Holiday: क्या गुड़ी पड़वा पर बंद रहेगा शेयर बाजार? निवेश करने से पहले जान लें 19 मार्च के लिए BSE और NSE के नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Stock Market Holiday: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कल, 19 मार्च 2026 को मराठी नववर्ष 'गुड़ी पड़वा' (Gudi Padwa) का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. यह त्योहार वसंत के आगमन और रबी की फसल की कटाई के समापन का प्रतीक है. चूंकि भारत के दोनों प्रमुख शेयर बाजार—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) यानी बीएसई (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) यानी एनएसई (NSE)—मुंबई में स्थित हैं, इसलिए निवेशकों के बीच कल की ट्रेडिंग छुट्टी को लेकर काफी उत्सुकता है. हालांकि, आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, कल इक्विटी सेगमेंट में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: Stock Market Holiday: क्या आज 3 मार्च को शेयर बाजार बंद है? होली के मौके पर BSE और NSE में नहीं होगा कामकाज; जानें अपडेट

शेयर बाजार में ट्रेडिंग जारी रहेगी

BSE द्वारा जारी वर्ष 2026 की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 19 मार्च को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित नहीं किया गया है. इसका अर्थ है कि निवेशक कल गुड़ी पड़वा के अवसर पर भी शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग अपने सामान्य समय के अनुसार ही होगी.

इसके अतिरिक्त, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) सेगमेंट भी कल लेनदेन के लिए खुले रहेंगे. निवेशकों के लिए यह सामान्य कार्यदिवस की तरह ही होगा.

इन सेगमेंट्स में रहेगा अवकाश

भले ही शेयर बाजार खुला है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कल कामकाज बंद रहेगा. गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र में बैंक अवकाश (Bank Holiday) होने के कारण निम्नलिखित सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी:

करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट

NDS-RST

ट्राई-पार्टी रेपो सेगमेंट

चूंकि ये सेगमेंट सीधे तौर पर बैंकिंग सेवाओं और मुद्रा बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए सार्वजनिक अवकाश के कारण इन्हें बंद रखने का निर्णय लिया गया है. यह भी पढ़ें: Stocks To Buy or Sell Today: सोमवार को Wipro, Adani Enterprises और Ashok Leyland समेत इन शेयरों में रह सकती है हलचल, निवेशकों की रहेगी खास नजर

बाजार की अगली छुट्टियां

मार्च महीने की बात करें तो इससे पहले 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के अवसर पर शेयर बाजार में पिछला ट्रेडिंग अवकाश था. उस दिन BSE और NSE दोनों पूरी तरह बंद रहे थे. कल की ट्रेडिंग के बाद निवेशक अब आगामी छुट्टियों की सूची पर नजर रख सकते हैं जो आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि गुड़ी पड़वा को निवेश के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, ऐसे में बाजार खुला रहने से कई निवेशक नए संवत्सर की शुरुआत निवेश के साथ करना पसंद कर सकते हैं.