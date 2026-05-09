Bank Holiday Today?: आज 9 मई को बैंक खुले हैं या बंद? टैगोर जयंती और दूसरे शनिवार को लेकर जानें RBI के नियम

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Bank Holiday Today?: आज देशभर में महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई जा रही है. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. इस बीच, बैंक जाने वाले ग्राहकों के मन में छुट्टी को लेकर संशय है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, आज देश के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे.

क्यों बंद हैं आज देश भर के बैंक?

आमतौर पर रवींद्रनाथ टैगोर जयंती पर केवल पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में ही बैंक अवकाश होता है. हालांकि, आज यानी 9 मई 2026 को महीने का दूसरा शनिवार (Second Saturday) पड़ रहा है. आरबीआई के नियमों के अनुसार, देश के सभी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसी वजह से आज देश के किसी भी हिस्से में बैंक की शाखाएं नहीं खुलेंगी. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, May 1: लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस पर आज बैंक खुले हैं या बंद? RBI हॉलिडे लिस्ट में जानें पूरा अपडेट

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विशेष अवकाश

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आज 'रवींद्र जयंती' के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित है. चूंकि यह छुट्टी दूसरे शनिवार के साथ मिल गई है, इसलिए इन राज्यों में बैंकों के साथ-साथ कई सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा. अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी दूसरे शनिवार के कारण बैंकिंग सेवाएं शाखा स्तर पर उपलब्ध नहीं होंगी.

RBI का अवकाश वर्गीकरण

आरबीआई अपनी छुट्टियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है: 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश', 'आरटीजीएस अवकाश' और 'बैंकों द्वारा खाते बंद करना'. रवींद्रनाथ टैगोर जयंती क्षेत्रीय छुट्टियों की श्रेणी में आती है, लेकिन दूसरा शनिवार होने के कारण यह आज एक अखिल भारतीय बैंक अवकाश में तब्दील हो गया है.

डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सभी जरूरी वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं.

ATM और कैश डिपॉजिट: देश भर के एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनें (CDM) सामान्य रूप से काम करेंगी.

ऑनलाइन बैंकिंग: नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और यूपीआई (UPI) सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी.

फंड ट्रांसफर: IMPS, NEFT और RTGS के जरिए पैसे भेजने की सुविधा जारी रहेगी.

मई 2026 में आगामी छुट्टियां

यदि आपका बैंक से संबंधित कोई काम अधूरा रह गया है, तो कृपया ध्यान दें कि रविवार (10 मई) को भी साप्ताहिक अवकाश रहेगा. बैंक अब सोमवार, 11 मई को सामान्य रूप से खुलेंगे. इसके अलावा, 23 मई को चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार होने के कारण फिर से दो दिनों का अवकाश रहेगा.