Bank Holiday May 1, 2026: 1 मई को क्या लोकल ब्रांच खुले रहेंगे या बंद? जानें ताजा अपडेट

Bank Holiday May 1, 2026: मई महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार, 1 मई 2026 को देश के कई राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा. इस दिन महाराष्ट्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस और बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण अवसर पड़ रहे हैं. हालांकि, यह छुट्टी देश भर में एक समान नहीं होगी, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर की स्थिति जांच लें.

किन राज्यों में रहेगा बैंक अवकाश?

1 मई को मुख्य रूप से महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, मजदूर दिवस (May Day) और बुद्ध पूर्णिमा के कारण पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली जैसे कई अन्य राज्यों में भी सरकारी और निजी बैंकों में काम नहीं होगा. कुछ क्षेत्रों में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के उपलक्ष्य में भी स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, April 14: अंबेडकर जयंती पर क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानें ताजा अपडेट

इन शहरों में खुले रहेंगे बैंक

RBI के अनुसार, कुछ शहरों में बैंकिंग परिचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा. अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गंगटोक, जयपुर, कोहिमा और शिलॉन्ग जैसे शहरों में 1 मई को नियमित रूप से काम होने की उम्मीद है. बैंक जाने से पहले ग्राहकों को अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर शाखा-विशिष्ट अवकाश सूची देख लेनी चाहिए.

डिजिटल सेवाएं रहेंगी बहाल

भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग का बुनियादी ढांचा 24/7 चालू रहेगा. आरबीआई ने पुष्टि की है कि वित्तीय गतिविधियां बाधित नहीं होंगी और निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी:

डिजिटल लेनदेन: UPI, NEFT, IMPS और नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह काम करेंगे.

ATM सेवाएं: नकदी निकासी और जमा के लिए एटीएम मशीनें चालू रहेंगी.

मोबाइल बैंकिंग: बैंक के आधिकारिक ऐप के जरिए फंड ट्रांसफर और अकाउंट मैनेजमेंट किया जा सकेगा.

ग्राहकों के लिए जरूरी सुझाव

लंबी छुट्टी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहारों को देखते हुए एटीएम में नकदी की कमी हो सकती है. इसलिए, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन समय से पहले निपटा लें. यदि आपको बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम (जैसे केवाईसी या चेक जमा करना) करना है, तो उसे 30 अप्रैल तक पूरा कर लें या शनिवार के वर्किंग डे का इंतजार करें.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची तीन श्रेणियों में विभाजित होती है: 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश', 'रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे' और 'बैंकों के खाते बंद करना'. 1 मई का अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आता है.