Bank Holiday Today, April 14: अंबेडकर जयंती पर क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits: LatestLY)

Bank Holiday Today, April 14: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, आज 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके कारण बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा.

अंबेडकर जयंती के अलावा, आज कई राज्यों में बैसाखी, विशु और तमिल नव वर्ष जैसे क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जा रहे हैं. इन अवसरों के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित प्रमुख राज्यों में बैंकों में छुट्टी है। बैंक ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी शाखा-संबंधी कार्य के लिए जाने से पहले अपने स्थानीय बैंक से संपर्क कर लें. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today, April 1, 2026: आज बैंक खुले हैं या बंद? वार्षिक क्लोजिंग के कारण अधिकांश शहरों में पब्लिक डीलिंग ठप; जानें अपने शहर का हाल

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी सुचारू

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद, ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होगी। डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि यूपीआई (UPI), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और एटीएम (ATM) सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी. ग्राहक इन माध्यमों से अपने आवश्यक वित्तीय कार्य बिना किसी बाधा के निपटा सकते हैं।

महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अगले कार्य दिवस की प्रतीक्षा करें

यदि आपको चेक क्लियरेंस, नकद जमा या अन्य दस्तावेजी कार्यों के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता है, तो आपको अगले कार्य दिवस तक का इंतजार करना होगा। चूंकि आज भौतिक शाखाएं बंद हैं, इसलिए इन कार्यों को केवल कल, यानी 15 अप्रैल 2026 को ही प्रोसेस किया जाएगा.

बैंकों की इस छुट्टी के दौरान, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और किसी भी प्रकार के नकद लेनदेन के लिए पहले से योजना बना लें। बैंक छुट्टियों का यह कैलेंडर क्षेत्र-विशेष के आधार पर अलग हो सकता है, इसलिए अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर छुट्टियों की सूची की जांच करना हमेशा उचित रहता है.