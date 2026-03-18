West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Match Date And Time Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Australia Women T20 And ODI Series Schedule And Full Details: इस दिन से वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रही हैं, जबकि अफी फ्लेचर (Afy Fletcher) और स्टेफनी टेलर (Stafanie Taylor) जैसी अनुभवी खिलाड़ी टीम की ताकत हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज महिला टीम को श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है, जबकि एलीस पेरी (Ellyse Perry), एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) और ताहलिया मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) जैसी स्टार खिलाड़ी टीम को मजबूती देती हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को हाल ही में भारत महिला टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन टीम इस सीरीज में शानदार वापसी करना चाहेगी.

अर्नोस वेल ग्राउंड पिच रिपोर्ट (Arnos Vale Ground Pitch Report)

अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहती है. पावरप्ले में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिलती है. इस मैदान पर 140-150 का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI-W vs AUS-W T20I Head To Head Record)

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब तक कुल 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज को सिर्फ 2 मुकाबलों में सफलता मिली है.

WI-W vs AUS-W 1st T20I 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला, पहला टी20 इंटरनेशनल

स्टेडियम: अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन

मैच की तारीख: 20 मार्च 2026 (04:00 AM IST)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): FanCode ऐप और वेबसाइट

टीवी प्रसारण: उपलब्ध नहीं

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (WI-W vs AUS-W 1st T20I Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार यानी 20 मार्च को किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी 03:30 बजे होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI-W vs AUS-W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहले टी20 मुकाबले का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI-W vs AUS-W 1st T20I Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहले टी20 मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs AUS-W 1st T20I Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमेन कैंपबेल (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, चिनेल हेनरी, आलियाह एलीन, स्टेफनी टेलर, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, ज़ैदा जेम्स, शॉनिशा हेक्टर

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (कप्तान/विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलीस पेरी, ताहलिया मैक्ग्रा, एशले गार्डनर, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वेयरहैम

नोट: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.