West Indies Women vs Australia Women T20 And ODI Series Schedule And Full Details: इस दिन से वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, T20I And ODI Series 2026 Schedule And Full Details: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच छह मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज 19 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के बीच खेली जाएगी. इस सीरीज में तीन टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मुकाबले शामिल हैं. सीरीज के पहले तीन टी20 मुकाबले सेंट विन्सेंट के अर्नोस वेले क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे, जबकि वनडे सीरीज के तीनों मैच सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क में आयोजित होंगे. इस सीरीज को लेकर पहले टेस्ट मैच भी प्रस्तावित था, जो वेस्टइंडीज महिला टीम का 2004 के बाद पहला टेस्ट होता, लेकिन बाद में शेड्यूल में बदलाव करते हुए इसे सिर्फ व्हाइट बॉल सीरीज तक सीमित कर दिया गया. अब दोनों टीमों के बीच केवल टी20 और वनडे फॉर्मेट में मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वेस्टइंडीज महिला टीम इस सीरीज में दुनिया की नंबर-1 टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस समय दोनों फॉर्मेट में टॉप रैंकिंग पर काबिज है, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम टी20 में पांचवें और वनडे में नौवें स्थान पर है. ऐसे में यह सीरीज आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

इससे पहले वेस्टइंडीज महिला टीम ने हाल ही में श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की थी. उस सीरीज में श्रीलंका ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. हालांकि आखिरी मुकाबले में कप्तान हेले मैथ्यूज ने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को छह विकेट से जीत दिलाई थी. टी20 सीरीज में पहला मैच बेनतीजा रहा, जबकि अगले दो मुकाबलों में श्रीलंका ने जीत हासिल की.

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में अब तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 16 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली है.

इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज महिला टीम ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण चुना है. टीम में स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. कप्तान हेले मैथ्यूज टीम का नेतृत्व करेंगी. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज शेमेन कैंपबेल इस सीरीज में अपना 150वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल सकती हैं. युवा खिलाड़ियों में एबोनी ब्रैथवेट और जहजारा क्लैक्सटन पर भी नजरें रहेंगी.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल (WI W vs AUS W T20I Series 2026 Schedule)

19 मार्च : पहला टी20 मैच: अर्नोस वेले क्रिकेट ग्राउंड, सेंट विन्सेंट (रात 10:30 बजे, भारतीय समयानुसार)

21 मार्च : दूसरा टी20 मैच: अर्नोस वेले क्रिकेट ग्राउंड, सेंट विन्सेंट (रात 10:30 बजे, भारतीय समयानुसार)

23 मार्च : तीसरा टी20 मैच: अर्नोस वेले क्रिकेट ग्राउंड, सेंट विन्सेंट (रात 10:30 बजे, भारतीय समयानुसार)

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल (WI W vs AUS W ODI Series 2026 Schedule)

27 मार्च : पहला वनडे मैच: वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स (शाम 7:00 बजे, भारतीय समयानुसार)

29 मार्च : दूसरा वनडे मैच: वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स (शाम 7:00 बजे, भारतीय समयानुसार)

2 अप्रैल : तीसरा वनडे मैच: वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स (शाम 7:00 बजे, भारतीय समयानुसार)

वेस्टइंडीज महिला टीम (WI Women T20I Squad 2026)

हेले मैथ्यूज (कप्तान), चिनेल हेनरी (उपकप्तान), आलिया एलेने, एबोनी ब्रैथवेट, शेमेन कैंपबेल, जहजारा क्लैक्सटन, डिएंड्रा डॉटिन, एफी फ्लेचर, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, जाइडा जेम्स, कियाना जोसेफ, मैंडी मंगरू, करिश्मा रामहरैक, स्टेफनी टेलर

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.