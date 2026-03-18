सऊदी अरब में आज शव्वाल का चांद कहीं भी नजर नहीं आया. इसके चलते रमजान का महीना 30 दिन का पूरा होगा. अब आधिकारिक रूप से ईद-उल-फितर शुक्रवार 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. चांद न दिखने के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय को ईद की तारीख स्पष्ट हो गई है.
BREAKING NEWS: Eid Al Fitr is on Friday, 20 March 2026
The Crescent of month of Shawwal 1447 was NOT SIGHTED anywhere in the Kingdom today, subsequently the month of Ramadan will complete 30 days tomorrow and Eid Al Fitr will be on Friday pic.twitter.com/2OF7cv500a— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है. इसके चलते अब ईद-उल-फितर का त्योहार शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. रमजान का पवित्र महीना अब अपने अंतिम चरण में है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय इबादत, रोजा और नेक अमल में जुटा रहता है. दुआ की जा रही है कि अल्लाह सभी के रोजे, नमाज और नेक अमल कबूल फरमाए और सभी को अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे भी रमजान के मुकद्दस महीने को देखने का मौका दे.
BREAKING NEWS | The crescent moon has NOT been sighted in Saudi Arabia. Therefore, #EidAlFitr will be celebrated on Friday, 20th March 2026.
May Allāh allow us to utilise the remaining moments of this blessed month to engage in that which pleases Him, may He accept our siyām,… pic.twitter.com/xLwJ1dEpL1— 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮𝗶𝗻 (@HaramainInfo) March 18, 2026
ईद-उल-फितर के मुबारक मौके पर शव्वाल के चांद को देखने के लिए वेधशालाओं में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खगोलशास्त्री और विशेषज्ञ चांद की तलाश शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मगरिब के बाद चांद देखने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके आधार पर ईद 2026 की तारीख का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा. दुनियाभर के मुसलमान इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Now: Astronomers in observatories are preparing to begin sighting the crescent moon of the Blessed Eid al-Fitr.— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
ईद-उल-फितर 2026 की तारीख तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अहम बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में देशभर से आए चांद दिखने से जुड़े इनपुट और रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है. बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर ईद की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसका दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय को बेसब्री से इंतजार है.
Now: Supreme Court Session Begins to Set Date for Eid al-Fitr pic.twitter.com/hcnMi5HwEN— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
मक्का स्थित मस्जिद अल हरम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नमाज अदा करते नजर आए. काबा के सामने हजारों लोग एक साथ सजदा करते हुए दिखाई दिए, जिससे वहां का नजारा बेहद आध्यात्मिक और भावुक हो गया. आसमान में बादलों के बीच इबादत में लीन श्रद्धालुओं की यह तस्वीर रमजान के आखिरी दिनों की खास अहमियत को दर्शाती है, जहां लोग पूरी श्रद्धा के साथ इबादत में जुटे हुए हैं.
🕋 ☁️ pic.twitter.com/RogK0hQakL— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
शाबान के चांद की पुष्टि को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. इस बैठक में चांद दिखने से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा की जाएगी. बैठक के बाद आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, जिसके आधार पर इस्लामिक महीने की शुरुआत की तारीख तय होगी.
In a short while.. the start of the Supreme Court session related to sighting the crescent of Sha'ban.— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
सऊदी अरब का तबूक क्षेत्र वह अंतिम स्थान है जहां पूरे देश में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है. इसी वजह से यहां चांद देखने की प्रक्रिया भी सबसे आखिर में पूरी होती है. चांद दिखने को लेकर तबूक की रिपोर्ट बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यहां से मिलने वाली जानकारी ईद-उल-फितर की तारीख तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
Tabuk region, the last region in the Kingdom where the sun sets. pic.twitter.com/WkzgdMz1hc— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
मक्का स्थित मस्जिद अल हरम का मताफ क्षेत्र इस समय पूरी तरह भर चुका है. उमरा और इबादत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के चलते यहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है. प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी इबादत पूरी कर सकें.
Now: The Mataaf has reached full capacity. pic.twitter.com/P7pcw4QItV— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
सऊदी अरब के तुमैर वेधशाला में शव्वाल के चांद को देखने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. विशेषज्ञों और खगोलशास्त्रियों की टीम चांद के दीदार के लिए पूरी तरह तैयार है. मगरिब की नमाज के बाद यहां चांद देखने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ईद-उल-फितर 2026 की तारीख का ऐलान किया जाएगा.
Preparations for sighting the crescent of Shawwal at Tumair Observatory. pic.twitter.com/AEcLgVVWNI— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
सऊदी अरब में ईद-उल-फितर के चांद की निगरानी के लिए और वेधशालाओं की सूची सामने आई है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मोबाइल और स्थायी ऑब्जर्वेटरी के जरिए चांद देखने की व्यवस्था की गई है. तबूक में हलात अम्मार वेधशाला, बुरैदा, हाइल, दमाम और अल-हरीक में मोबाइल वेधशालाएं तैनात की गई हैं. इसके अलावा मजमाह यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी भी चांद की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी. इन सभी स्थानों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर ईद की तारीख का अंतिम फैसला लिया जाएगा.
•Tabuk: Halat Ammar Observatory
•Buraidah: Mobile Observatory
•Hail: Mobile Observatory
•Dammam: Mobile Observatory
•Al-Hariq: Mobile Observatory
•Majmaah University: University Observatory— The Holy Mosques (@theholymosques) March 18, 2026
Eid 2026 Moon Sighting Live News Updates: दुनियाभर के करोड़ों मुस्लिम आज बुधवार 18 मार्च 2026 की शाम आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि आज शव्वाल के चांद को देखने की कोशिश की जा रही है. इसी चांद के दिखने के साथ रमजान के पाक महीने का समापन होगा और ईद-उल-फितर 2026 की आधिकारिक शुरुआत तय होगी. अगर आज चांद नजर आता है तो ईद 19 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी, जबकि चांद न दिखने पर ईद 20 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी. Eid Moon Sighting 2026 Saudi Arab and UAE: सऊदी अरब ने आज 18 मार्च को शव्वाल का चांद देखने की अपील की, दुबई में भी आज चांद देखने की होगी कोशिश
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान समेत कई देशों में आज 29वां रोजा यानी चांद रात है. वहीं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के कुछ समुदाय भी आज चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं.
सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देशों में चांद देखने की तैयारी
सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों और निवासियों से मगरिब की नमाज के बाद चांद देखने की अपील की है. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन में भी धार्मिक संस्थाओं ने चांद देखने के लिए लोगों से अपील की है.
हालांकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के अनुसार आज चांद का दिखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चांद जल्दी डूब जाएगा. फिर भी इस्लामिक परंपरा के अनुसार अंतिम फैसला चांद के प्रत्यक्ष दर्शन पर ही आधारित होगा.
यूके, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में अलग-अलग तारीखों की संभावना
पश्चिमी देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में ईद की तारीख को लेकर अलग-अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं. कुछ समुदाय सऊदी अरब के ऐलान का पालन करते हैं, जबकि कुछ स्थानीय चांद देखने या खगोलीय गणनाओं को प्राथमिकता देते हैं.
इसी वजह से इन देशों में कुछ लोग आज चांद देखने की कोशिश करेंगे, जबकि जिन लोगों ने 19 फरवरी से रोजा शुरू किया था, वे 19 मार्च को चांद देखने की कोशिश करेंगे.
भारत और पाकिस्तान में कब मनाई जाएगी ईद 2026
भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में रमजान एक दिन बाद शुरू हुआ था, इसलिए यहां चांद देखने की प्रक्रिया 19 मार्च को होगी. ऐसे में भारत और पाकिस्तान में ईद 21 मार्च या 22 मार्च को मनाई जा सकती है, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा.
जैसे-जैसे मध्य पूर्व में सूर्यास्त हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद से आने वाले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं, जो वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए ईद की तारीख तय करने में अहम भूमिका निभाता है.