Eid 2026 Moon Sighting Live News Updates: दुनियाभर के करोड़ों मुस्लिम आज बुधवार 18 मार्च 2026 की शाम आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि आज शव्वाल के चांद को देखने की कोशिश की जा रही है. इसी चांद के दिखने के साथ रमजान के पाक महीने का समापन होगा और ईद-उल-फितर 2026 की आधिकारिक शुरुआत तय होगी. अगर आज चांद नजर आता है तो ईद 19 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी, जबकि चांद न दिखने पर ईद 20 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी. Eid Moon Sighting 2026 Saudi Arab and UAE: सऊदी अरब ने आज 18 मार्च को शव्वाल का चांद देखने की अपील की, दुबई में भी आज चांद देखने की होगी कोशिश

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान समेत कई देशों में आज 29वां रोजा यानी चांद रात है. वहीं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के कुछ समुदाय भी आज चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं.

सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देशों में चांद देखने की तैयारी

सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों और निवासियों से मगरिब की नमाज के बाद चांद देखने की अपील की है. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन में भी धार्मिक संस्थाओं ने चांद देखने के लिए लोगों से अपील की है.

हालांकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के अनुसार आज चांद का दिखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चांद जल्दी डूब जाएगा. फिर भी इस्लामिक परंपरा के अनुसार अंतिम फैसला चांद के प्रत्यक्ष दर्शन पर ही आधारित होगा.

यूके, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में अलग-अलग तारीखों की संभावना

पश्चिमी देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में ईद की तारीख को लेकर अलग-अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं. कुछ समुदाय सऊदी अरब के ऐलान का पालन करते हैं, जबकि कुछ स्थानीय चांद देखने या खगोलीय गणनाओं को प्राथमिकता देते हैं.

इसी वजह से इन देशों में कुछ लोग आज चांद देखने की कोशिश करेंगे, जबकि जिन लोगों ने 19 फरवरी से रोजा शुरू किया था, वे 19 मार्च को चांद देखने की कोशिश करेंगे.

भारत और पाकिस्तान में कब मनाई जाएगी ईद 2026

भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में रमजान एक दिन बाद शुरू हुआ था, इसलिए यहां चांद देखने की प्रक्रिया 19 मार्च को होगी. ऐसे में भारत और पाकिस्तान में ईद 21 मार्च या 22 मार्च को मनाई जा सकती है, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा.

जैसे-जैसे मध्य पूर्व में सूर्यास्त हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद से आने वाले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं, जो वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए ईद की तारीख तय करने में अहम भूमिका निभाता है.