Eid Moon Sighting 2026 Saudi Arab and UAE: सऊदी अरब ने आज 18 मार्च को शव्वाल का चांद देखने की अपील की, दुबई में भी आज चांद देखने की होगी कोशिश

Eid al-Fitr 2026 Moon Sighting (Photo Credits: Pexels)

Eid Kab Hai 2026: दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र महीने रमजान के समापन और ईद-उल-फितर की शुरुआत का समय नजदीक आ गया है. सऊदी अरब के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर देश के सभी नागरिकों और निवासियों से आज बुधवार, 18 मार्च 2026 की शाम को शव्वाल के महीने का चांद देखने का आह्वान किया है. यदि आज शाम को चांद दिखाई देता है, तो कल यानी 19 मार्च को ईद मनाई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक निर्देश

सऊदी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जो कोई भी अपनी नग्न आंखों से या दूरबीन के माध्यम से चांद देखता है, उसे निकटतम अदालत में जाकर अपनी गवाही दर्ज करानी चाहिए. यह प्रक्रिया इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार महीनों की सटीक शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है.

सऊदी अरब में इस साल रमजान की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी. आज 18 मार्च को रमजान का 29वां दिन है. इस्लामी परंपरा के अनुसार, अगर 29वीं शाम को चांद दिखाई देता है, तो अगला महीना शुरू हो जाता है. यदि नहीं, तो रमजान का महीना 30 दिनों का पूरा किया जाता है.

खगोलीय गणना और संभावना

खगोलविदों और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आज शाम चांद दिखने की प्रबल संभावना है. यदि आज चांद नजर आता है, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सहित अधिकांश खाड़ी देशों में गुरुवार, 19 मार्च को ईद-उल-फितर का पहला दिन होगा.

हालांकि, यदि आज शाम को आसमान साफ न होने या अन्य तकनीकी कारणों से चांद नहीं दिखता है, तो शुक्रवार, 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. आधिकारिक घोषणा आज रात स्थानीय समय के अनुसार चांद दिखने या न दिखने की पुष्टि के बाद की जाएगी.

ईद-उल-फितर का महत्व

ईद-उल-फितर, जिसे 'मीठी ईद' भी कहा जाता है, रमजान के महीने भर के उपवास (रोजे) के अंत का प्रतीक है. यह खुशी, दान और भाईचारे का त्योहार है. सऊदी अरब में ईद के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिससे लोग अपने परिवारों के साथ इस उत्सव को मना सकें.

भारत, पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद देखा जाता है. इसलिए, इन देशों में ईद की संभावित तारीख 20 या 21 मार्च होने की उम्मीद है.