BAN vs NZ ODI And T20I Series 2026 Schedule And Full Details: इस दिन से बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेली जाएगी वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ODI And T20I Series 2026 Schedule And Full Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अप्रैल 2026 में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा 17 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगा. खास बात यह है कि इस सीरीज के मुकाबले इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों के दौरान खेले जाएंगे, जिससे क्रिकेट फैंस को एक साथ कई बड़े टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2028 Qualification Scenario: आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों ने बनाई जगह, बाकी 8 के लिए शुरू होगी कड़ी जंग, जानिए पूरा क्वालीफिकेशन प्रोसेस

बांग्लादेश की टीम इस सीरीज में मजबूत संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है, क्योंकि इस बार आईपीएल में बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहा है. हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश की टीम लगातार दूसरी सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी.

वहीं न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए यह सीरीज थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त रहते हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आमतौर पर अपने खिलाड़ियों को टी20 लीग में खेलने की अनुमति देता है, ऐसे में संभावना है कि इस दौरे के लिए न्यूजीलैंड की टीम में उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, जो किसी फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा नहीं हैं.

इस दौरे की शुरुआत 17 अप्रैल से वनडे इंटरनेशनल सीरीज के साथ होगी, जबकि टी20 इंटरनेशनल सीरीज 27 अप्रैल से शुरू होगी. दोनों टीमों के बीच सभी मुकाबले ढाका और चटगांव में खेले जाएंगे.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल (BAN vs NZ ODI Series 2026 Schedule)

17 अप्रैल : पहला वनडे मैच : मीरपुर, ढाका

20 अप्रैल : दूसरा वनडे मैच : मीरपुर, ढाका

23 अप्रैल : तीसरा वनडे मैच : चटगांव

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल (BAN vs NZ T20I Series 2026 Schedule)

27 अप्रैल : पहला टी20 मैच : चटगांव

29 अप्रैल : दूसरा टी20 मैच : चटगांव

2 मई : तीसरा टी20 मैच : मीरपुर, ढाका

दूसरी तरफ, बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भी इसी दौरान एक्शन में नजर आएगी. बांग्लादेश महिला टीम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. वनडे मुकाबले 20, 22 और 25 अप्रैल को राजशाही डिविजनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि टी20 सीरीज के मुकाबले 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को सिलहट में आयोजित होंगे.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.