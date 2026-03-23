New Zealand vs South Africa, 5th T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका निर्णायक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match Date And Time Details: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बुधवार यानी 25 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली हैं. अब पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेंगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IPL 2026 Full Details: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद से होगा आगाज, जानें मुकाबले लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, वेन्यू और टाइमिंग

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 164 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कॉनर एस्टरहुइज़न ने सबसे ज्यादा 57 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए.

न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 165 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवर में महज 145 रन बनाकर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 32 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ओर से गेराल्ड कोएत्ज़ी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs SA T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. 15 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत मिली है, जबकि महज नौ मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था. वहीं न्यूजीलैंड में खेले गए चार टी20 मैचों में न्यूजीलैंड को सिर्फ एक जीत मिली है.

NZ vs SA 5th T20I 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, पांचवां टी20 इंटरनेशनल

स्टेडियम: हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च

मैच की तारीख: 25 मार्च 2026 (11:45 AM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): SonyLIV और FanCode

टीवी प्रसारण: Sony Sports Network TEN 1

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (NZ vs SA 5th T20I Date And Venue)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बुधवार यानी 25 मार्च को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ vs SA 5th T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में Sony Sports Network TEN 1 चैनल पर देखा जा सकता है.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch NZ vs SA 5th T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLIV और FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs SA 5th T20I Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: टिम रॉबिन्सन, केटीन डी क्लार्क, डेन क्लीवर (विकेटकीपर), निक केली, बेवॉन जैकब्स, जेम्स नीशम (कप्तान), जोश क्लार्कसन, कोल मैककोन्ची, जैकरी फॉल्केस, काइल जैमीसन, बेन सियर्स.

दक्षिण अफ्रीका: वियान मुल्डर, टोनी डी ज़ोरज़ी, कॉनर एस्टरहुइज़न (विकेटकीपर), रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएट्ज़ी, केशव महाराज (कप्तान), प्रेनेलन सुब्रायेन, ओटनील बार्टमैन.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.