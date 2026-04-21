UPSSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2026: 402 पदों पर आवेदन शुरू, जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज समेत अन्य डिटेल्स

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UPSSSC Assistant Boring Technician Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. विज्ञापन संख्या 04-परीक्षा/2026 के तहत कुल 402 रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

इस भर्ती के लिए अधिसूचना 16 मार्च 2026 को जारी की गई थी, जिसके बाद अब आवेदन लिंक सक्रिय कर दिया गया है. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 है. हालांकि, विलंब शुल्क के साथ आवेदन में संशोधन और शुल्क भुगतान 12 मई 2026 तक किया जा सकता है. यह भी पढ़े: UP Police Recruitment 2026: यूपी पुलिस में नौकरी का बड़ा अवसर, 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया समेत अन्य जरूरी डिटेल्स

पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया

असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा (PET-2025)/05 के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं, जिन्होंने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET 2025) पास की है और जिनके पास वैध स्कोरकार्ड है. चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसके लिए शॉर्टलिस्टिंग उम्मीदवारों के PET स्कोर के आधार पर की जाएगी.

विवरण जानकारी भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) पद का नाम असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन कुल रिक्तियां 402 आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in

आवेदन कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं:

सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Live Advertisement' सेक्शन में जाएं और 'Advt. No: 04-EXAM/2026' के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के सामने दिए गए 'Apply' बटन पर क्लिक करें.

अब 'Submit Application' पर क्लिक करें और दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर घोषणा बॉक्स (Declaration) को टिक करें.

अपने PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

अंत में फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें.

जरूरी दस्तावेज और निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी प्रमाणपत्रों को तैयार रखें. ओटीपी आधारित लॉगिन प्रक्रिया के कारण यह सुनिश्चित करें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल सक्रिय है. अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा.