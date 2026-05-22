SSC CGL 2026 नोटिफिकेशन जारी: 12,256 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें आवेदन करने का तरीका और महत्वपूर्ण तारीखें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: देश के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी (Government Job) पाने का एक बड़ा अवसर सामने आया है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है. इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस साल आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के कुल 12,256 संभावित पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की है, जो इसे इस साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बनाता है. यह भी पढ़ें: SBI Apprentice Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,150 पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता, एग्जाम पैटर्न और आवेदन का तरीका

इन प्रतिष्ठित पदों पर होंगी नियुक्तियां

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के स्नातकों (Graduates) को केंद्र सरकार के अधीन प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का मौका मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO)

इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज/इनकम टैक्स)

ऑडिटर और अकाउंटेंट

जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO)

आयोग ने स्पष्ट किया है कि श्रेणीवार (Category-wise) और पदवार वैकेंसी का विस्तृत विवरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा.

महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा का शेड्यूल

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आयोग ने आवेदन से लेकर परीक्षा के आयोजन तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियां स्पष्ट कर दी हैं:

आवेदन शुरू होने की तिथि: 21 मई 2026

21 मई 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 22 जून 2026 (रात 11 बजे तक)

22 जून 2026 (रात 11 बजे तक) ऑनलाइन फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 23 जून 2026 (रात 11 बजे तक)

23 जून 2026 (रात 11 बजे तक) आवेदन सुधार विंडो (Correction Window): 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक

29 जून से 1 जुलाई 2026 तक टियर-I परीक्षा (कंप्यूटर आधारित): अगस्त-सितंबर 2026

अगस्त-सितंबर 2026 टियर-II परीक्षा (संभावित): दिसंबर 2026

आवेदन शुल्क और पात्रता मानदंड

इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है, जबकि महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को इस शुल्क से छूट दी गई है.

चूंकि पदों की संख्या बहुत अधिक है और यह देश की बेहद प्रतिष्ठित सेवाओं से जुड़ी है, इसलिए इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना आवेदन पूरा करें. यह भी पढ़ें: Sarkari Naukri 2026: RBI में अधिकारियों के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, rbi.org.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू

SSC CGL 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं: