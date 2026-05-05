UPCISB Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में 2,085 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

लखनऊ, 5 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) में सरकारी नौकरी (Government Job) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (Uttar Pradesh Cooperative Institutional Service Board) (UPCISB) ने प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों (District Cooperative Banks) में रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2,085 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. योग्य उम्मीदवार मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 मई, 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Union Bank of India Recruitment 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 अपरेंटिस पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू; जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

पदों का विवरण और संख्या

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में भर्तियां की जा रही हैं. रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

मैनेजर (Manager)

जूनियर मैनेजर (Junior Manager)

असिस्टेंट/कैशियर (बैंकिंग असिस्टेंट)

प्रशासन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें.

पात्रता मानदंड और आयु सीमा

भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निश्चित योग्यता मानक तय किए गए हैं:

आयु सीमा: 1 जनवरी, 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए.

1 जनवरी, 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आयु में छूट: आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से एक ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. कुछ विशिष्ट पदों के लिए परीक्षा के बाद साक्षात्कार (इंटरव्यू) या कौशल परीक्षण (Skill Test) भी आयोजित किया जा सकता है.

विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार निर्धारित है:

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर पंजीकरण कर सकते हैं:

UPCISB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 'Recruitment Application' लिंक पर क्लिक करें. आवश्यक विवरणों के साथ अपना पंजीकरण करें. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

मंडल ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें, क्योंकि किसी भी त्रुटि की स्थिति में आवेदन बाद के चरणों में रद्द किया जा सकता है. परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.