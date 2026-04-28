Sarkari Naukri 2026: RBI में अधिकारियों के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, rbi.org.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड 'बी' (Direct Recruitment) अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आरबीआई अपने विभिन्न विभागों में योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगा. बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आज से ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

पदों का विवरण और रिक्तियां

आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रेड बी के तहत विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां निकाली गई हैं. इसमें मुख्य रूप से:

अधिकारी ग्रेड 'बी' (General)

अधिकारी ग्रेड 'बी' (DEPR - आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग)

अधिकारी ग्रेड 'बी' (DSIM - सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग)

इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Phase-I), मुख्य परीक्षा (Phase-II) और साक्षात्कार (Interview) शामिल हैं.

पात्रता मानदंड और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 50%) के साथ स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है. डीईपीआर और डीएसआईएम पदों के लिए संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री की आवश्यकता होगी.

आयु सीमा की बात करें तो, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों (ओबीसी, एससी, एसटी) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म भरें. आवेदन की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 28 अप्रैल 2026.

आवेदन की अंतिम तिथि: मई 2026 के मध्य तक (सटीक तारीख नोटिफिकेशन में देखें).

प्रारंभिक परीक्षा (Phase-I): जून-जुलाई 2026 (संभावित).

सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल सूचना शुल्क (Intimation Charges) का भुगतान करना होगा.

आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं:

आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

'Opportunities @RBI' सेक्शन में जाकर 'Current Vacancies' पर क्लिक करें.

ग्रेड 'बी' भर्ती के लिंक का चयन करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.