IBPS PO और SO फाइनल रिजल्ट 2025 जारी, ibps.in पर ऐसे देखें परिणाम, जानें चेक करने का पूरा प्रोसेस

IBPS PO and SO Final Results 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती प्रक्रिया 2025-26 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. 15 जनवरी को IBPS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू राउंड के संयुक्त (इंटीग्रेटेड) परिणाम के लिंक एक्टिव किए.

इस घोषणा के साथ ही देशभर के हजारों बैंकिंग अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है. सफल उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी बैंकों में अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है. यह भी पढ़े: UPSSSC PET Result 2025 OUT: यूपीएसएसएससी ने जारी किया PET 2025 का रिजल्ट, upsssc.gov.in पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

ऐसे देखें IBPS PO और SO का फाइनल रिजल्ट

उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देखने के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. रिजल्ट लिंक 15 जनवरी से 14 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा, इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा.

लॉगिन के लिए उम्मीदवारों को निम्न विवरण दर्ज करना होगा:

रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर

पासवर्ड या जन्मतिथि (dd-mm-yyyy फॉर्मेट में)

स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड

6,000 से अधिक पदों पर हुआ चयन

इस फाइनल रिजल्ट के जरिए 6,000 से अधिक रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवंटन मेरिट और उम्मीदवारों की प्राथमिकता के आधार पर किया गया है.

IBPS PO (CRP-PO/MT-XV): लगभग 5,208 पद

IBPS SO (CRP-SPL-XV): करीब 1,007 पद, जिनमें IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और लॉ ऑफिसर शामिल हैं

यह आवंटन संबंधित बैंक की पात्रता शर्तों, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल फिटनेस के अधीन रहेगा.

फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार हुई

IBPS ने PO और SO दोनों पदों के लिए मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की है।

IBPS PO: मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू का वेटेज 80:20

IBPS SO: मेन्स परीक्षा में प्रोफेशनल नॉलेज पेपर को प्रमुख वेटेज दिया गया

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की थी और उसके अंक फाइनल स्कोर में शामिल नहीं किए गए हैं।

चयनित उम्मीदवारों के लिए आगे की प्रक्रिया

फाइनल रूप से चयनित उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर अस्थायी आवंटन की सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित बैंक जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल जांच शामिल होगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना फाइनल रिजल्ट और स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, क्योंकि बैंक में रिपोर्टिंग के समय इसकी आवश्यकता होगी.