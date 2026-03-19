Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी, मुंबई समेत इन बड़े शहरों में भी बदलेगा मौसम; IMD से जानें आज का लेटेस्ट वेदर अपडेट

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Weather Forecast Today March 19: देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही मौसम ने करवट ले ली है. राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में बुधवार शाम को हुई भारी बारिश और धूल भरी आंधी के बाद आज, 19 मार्च को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले दो दिनों तक रुक-रुक कर बारिश और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

दिल्ली में बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी

दिल्ली में बुधवार शाम को 68 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, जिससे कई उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ीं. आज, 19 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28°C से 30°C के बीच रहने का अनुमान है. दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस बदलाव से पिछले दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है. यह भी पढ़े: Shimla Weather Forecast: शिमला में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया 22 मार्च तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का ‘ऑरेंज अलर्ट’

मुंबई और महाराष्ट्र का हाल

मुंबई और इसके आसपास के इलाकों जैसे ठाणे और पालघर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हाल ही में लू (Heatwave) का सामना करने के बाद, मुंबईवासियों को आज हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने से राहत मिल सकती है. मुंबई में आज अधिकतम तापमान 33°C के आसपास रहने की संभावना है. हालांकि, कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए वहां येलो अलर्ट जारी किया गया है.

देश के अन्य राज्यों में मौसम की स्थिति

IMD के बुलेटिन के अनुसार, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार है.

हरियाणा और पंजाब: यहाँ भी 19 और 20 मार्च को धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना है.

उत्तर प्रदेश और राजस्थान: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि (Hailstorm) होने का अनुमान है.

दक्षिण और मध्य भारत: तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

आगामी पूर्वानुमान

मार्च के शुरुआती पखवाड़े में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया था. विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21 मार्च तक तापमान सामान्य या उससे नीचे बना रहेगा. इसके बाद 23 और 27 मार्च के आसपास दो और सक्रिय मौसम प्रणालियों (Weather Systems) के आने की संभावना है, जिससे मार्च का अंत अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है.