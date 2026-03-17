Rain | Representative Image (Photo Credits: File Image)

Shimla Weather Forecast: शिमला में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया 22 मार्च तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का 'ऑरेंज अलर्ट' हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने क्षेत्र में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) आज रात से इस क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगा. इसके प्रभाव से आगामी सप्ताहांत तक व्यापक बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि होने का अनुमान है.

18-20 मार्च के बीच रहेगा सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, इस नए वेदर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 18 मार्च से 20 मार्च के बीच देखा जाएगा. सोमवार को हुई अचानक ओलावृष्टि के बाद तापमान में पहले ही गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 'पहाड़ों की रानी' शिमला में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 17: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

17 मार्च: आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान 4°C से 19°C के बीच रहने का अनुमान है.

आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान 4°C से 19°C के बीच रहने का अनुमान है. 18 और 19 मार्च: इन दो दिनों के लिए मुख्य रूप से 'ऑरेंज अलर्ट' है. बिजली कड़कने के साथ भारी ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

इन दो दिनों के लिए मुख्य रूप से 'ऑरेंज अलर्ट' है. बिजली कड़कने के साथ भारी ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 20 मार्च: मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी. अधिकतम तापमान 17°C तक गिर सकता है.

मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी. अधिकतम तापमान 17°C तक गिर सकता है. 21 और 22 मार्च: शनिवार और रविवार को स्थिति में मामूली सुधार हो सकता है, हालांकि छिटपुट बारिश और बादल बने रहेंगे.

खेती और पर्यटन पर प्रभाव

हिमाचल प्रदेश में इस महीने की शुरुआत में बारिश की कमी 98 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. हालिया बारिश से इस कमी में सुधार हुआ है, जो सेब के बागानों और रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है. हालांकि, ओलावृष्टि की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इससे तैयार फसलों को नुकसान हो सकता है.

पर्यटकों के लिए भी मौसम की यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है. अचानक बढ़ी ठंड ने सर्दियों जैसा माहौल पैदा कर दिया है. प्रशासन ने शिमला-कुफरी और शिमला-सोलन जैसे मार्गों पर फिसलन और कम दृश्यता (Low Visibility) के कारण वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है.

यात्रियों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी

IMD ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे खड़ापत्थर और नारकंडा जाने वाले यात्रियों को सड़क की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी है, क्योंकि इन इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. तेज हवाओं की भविष्यवाणी को देखते हुए स्थानीय निवासियों को खुले में रखे सामान को सुरक्षित करने और मौसम के अपडेट का पालन करने का सुझाव दिया गया है.