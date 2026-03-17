Weather Forecast Today, March 17: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

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Weather Forecast Today, March 17: देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आज यानी 17 मार्च 2026 को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से इन क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

दिल्ली-एनसीआर: बादल छाए रहेंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31°C से 33°C और न्यूनतम तापमान 16°C के आसपास रहने की उम्मीद है. रात के समय हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 15: दिल्ली में बारिश के बीच मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम; IMD से जानें ताजा अपडेट

मुंबई और दक्षिण भारत का हाल

मुंबई में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 29°C से 30°C के बीच रहने का अनुमान है, जबकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. वहीं, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दक्षिण भारतीय शहरों में मौसम शुष्क बना रहेगा. चेन्नई में तापमान 33°C तक जा सकता है, जबकि हैदराबाद में पारा 35°C को पार करने की संभावना है.

यूपी, बिहार और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश: लखनऊ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 36°C तक पहुंच सकता है.

बिहार: राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है.

राजस्थान: राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर बना रहेगा, हालांकि जयपुर और आसपास के इलाकों में हल्की धूलभरी हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश

IMD के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर असम और मेघालय में 17 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मौसमी बदलाव अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रह सकता है.