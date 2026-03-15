Weather Forecast Today, March 15: दिल्ली में बारिश के बीच मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम; IMD से जानें ताजा अपडेट

दिल्ली- (Photo Credits: IANS)

Weather Forecast Today, March 15: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में रविवार, 15 मार्च की सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को सुबह हुई हल्की बारिश और धूल भरी आंधी ने राहत दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-NCR: बारिश और ठंडी हवाओं का दौर

रविवार तड़के दिल्ली के कई इलाकों जैसे सफदरजंग, लोधी रोड और पालम में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव आया है. इससे अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली का पारा 30 डिग्री के आसपास रह सकता है. यह भी पढ़े: Rain in Delhi: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत; VIDEO

मुंबई: उमस और गर्मी से राहत नहीं

दिल्ली के उलट, मायानगरी मुंबई में फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत नहीं हैं. IMD के अनुसार, मुंबई में रविवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. यहाँ अधिकतम तापमान 30°C से 36°C के बीच रहने का अनुमान है. समुद्र के तटीय क्षेत्र होने के कारण हवा में नमी (humidity) अधिक रहेगी, जिससे दोपहर के समय लोगों को काफी बेचैनी महसूस हो सकती है.

चेन्नई और कोलकाता: कैसा रहेगा हाल?

चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है. यहाँ अधिकतम तापमान 31°C से 34°C के आसपास रहने की संभावना है. वहीं, कोलकाता में पारा 33°C से 34°C के बीच रहेगा. कोलकाता और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, लेकिन गर्मी का प्रभाव कम होने के आसार कम हैं.

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अलर्ट

IMD ने केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश और ओलावृष्टि (hailstorm) की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे तेज हवाओं और ओलावृष्टि को देखते हुए अपनी खड़ी फसलों का ध्यान रखें.

वायु गुणवत्ता (AQI) की स्थिति

बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया है. आज दिल्ली का AQI 'मध्यम' श्रेणी (करीब 160) में दर्ज किया गया. वहीं मुंबई और बेंगलुरु में हवा की स्थिति 'संतोषजनक' बनी हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है.