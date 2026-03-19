Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बाजार में स्थिरता, जानें अपने शहर में आज का ताजा रेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 19, 2026: वैश्विक सर्राफा बाजार में हो रहे बदलावों और मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारतीय बाजार में आज चांदी की कीमतों में मामूली कमी देखी गई है. गुरुवार, 19 मार्च 2026 को देश के कई प्रमुख शहरों में चांदी के दाम पिछले दिन के मुकाबले लगभग 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गए हैं. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में आज एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,64,900 रुपये दर्ज की गई है.

प्रमुख शहरों में आज के चांदी के भाव

दक्षिण भारतीय बाजारों में चांदी अभी भी प्रीमियम दरों पर कारोबार कर रही है. विभिन्न शहरों के ताजा रेट नीचे दिए गए हैं:

शहर चांदी की कीमत (प्रति किग्रा) चेन्नई INR 2,74,900 हैदराबाद INR 2,74,900 केरल INR 2,74,900 दिल्ली INR 2,64,900 मुंबई INR 2,64,900 बेंगलुरु INR 2,64,900 कोलकाता INR 2,64,900 अहमदाबाद INR 2,64,900 पुणे INR 2,64,900

बाजार का प्रदर्शन और उतार-चढ़ाव

मार्च के महीने में चांदी की कीमतों में काफी अस्थिरता देखी गई है. महीने की शुरुआत में 2 मार्च को चांदी 3,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. इसके बाद कीमतों में बड़ा सुधार (Correction) देखा गया. इस सप्ताह 16 मार्च को चांदी 2,70,000 रुपये के मासिक निचले स्तर पर आ गई थी. आज की मामूली गिरावट बाजार में स्थिरता आने के संकेत के रूप में देखी जा रही है.

मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक प्रभाव

हालांकि आज कीमतों में हल्की गिरावट है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बाजार अभी भी संवेदनशील बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित निवेश की मांग चांदी और सोने की कीमतों को आधार प्रदान कर रही है. वैश्विक मंदी की आशंका और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों में संभावित बदलाव भी कीमती धातुओं की चाल तय कर रहे हैं.

विशेषज्ञों की राय

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, चांदी की कीमतों में प्रति ग्राम 0.10 रुपये की यह मामूली गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का एक अवसर हो सकती है. औद्योगिक मांग और वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय ज्वेलर्स से सटीक मेकिंग चार्जेस और जीएसटी (GST) की जानकारी लेकर ही खरीदारी करें.