Gold Rate Today, May 22, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के मुख्य शहरों में स्थिर रहे सोने के दाम, देखें 22K और 24K की ताजा कीमतें

नई दिल्ली, 22 मई: मजबूत वैश्विक सर्राफा रुझानों और निरंतर घरेलू मांग के समर्थन से भारतीय बाजार (Indian Market) में आज, शुक्रवार को सोने की कीमतें (Gold Rates) स्थिर बनी रहीं. वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions), अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों को लेकर बनी अनिश्चितता और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव के कारण सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) के रूप में सोने की खरीदारी सक्रिय है. इसके अलावा, देश में चल रहे शादियों के सीजन के कारण खुदरा स्तर पर भी आभूषणों की मांग मजबूत बनी हुई है, जिसने कीमतों को निचले स्तर पर सहारा दिया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 20, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में जानें 22K-24K गोल्ड के आज के ताजा रेट
बाजार विश्लेषकों का अनुमान
बाजार विश्लेषकों और कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे (Range-bound) में कारोबार कर सकती हैं. निवेशक इस समय वैश्विक आर्थिक संकेतकों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की धारणाओं पर करीबी नजर रख रहे हैं.
मौजूदा बाजार रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने का भाव 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, जबकि जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है.
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
|शहर (City)
|22 कैरेट का भाव (INR)
|24 कैरेट का भाव (INR)
|दिल्ली (Delhi)
|1,39,900
|1,52,500
|मुंबई (Mumbai)
|1,39,900
|1,52,500
|चेन्नई (Chennai)
|1,39,900
|1,52,500
|बेंगलुरु (Bengaluru)
|1,39,900
|1,52,500
|हैदराबाद (Hyderabad)
|1,39,900
|1,52,500
|अहमदाबाद (Ahmedabad)
|1,39,900
|1,52,500
|जयपुर (Jaipur)
|1,39,900
|1,52,500
|लखनऊ (Lucknow)
|1,39,900
|1,52,500
|नोएडा (Noida)
|1,39,900
|1,52,500
|कोलकाता (Kolkata)
|1,39,300
|1,51,900
खरीदारों के लिए जरूरी सलाह
मजबूत वैश्विक संकेतों और सकारात्मक निवेशक धारणा के कारण सर्राफा बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है. हालांकि, आभूषण खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी सौदा अंतिम रूप देने से पहले अपने स्थानीय जौहरी या एसोसिएशन से लाइव मार्केट रेट अवश्य जांच लें. इसका कारण यह है कि अलग-अलग राज्यों और शहरों के आधार पर मेकिंग चार्ज (आभूषण निर्माण शुल्क), स्थानीय कर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कारण अंतिम खुदरा मूल्य में थोड़ा अंतर आ सकता है.