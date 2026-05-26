उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: बकरीद की सरकारी छुट्टी में बदलाव, अब 27 के बजाय 28 मई को पूरे राज्य में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

देहरादून, 26 मई: उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने आगामी त्योहार ईद-उल-जुहा (Eid-ul-Adha) यानी बकरीद (Bakrid) के अवसर पर घोषित होने वाले सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की तारीख में बड़ा बदलाव किया है. राज्य प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी एक नई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में बुधवार, 27 मई के बजाय गुरुवार, 28 मई 2026 को बकरीद का सार्वजनिक अवकाश रहेगा. क्षेत्रीय स्तर पर चंद्र दर्शन (क्रेसेंट मून साइटिंग) के आधार पर की गई मानक प्रशासनिक समीक्षा के बाद इस तारीख में संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है. राज्यपाल की स्वीकृति से जारी यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे पर लागू होगा. यह भी पढ़ें: Bakrid Holiday 2026: बकरीद का चांद दिखने के बाद बदला छुट्टियों का कार्यक्रम, 28 मई को केंद्र और कई राज्यों में अवकाश घोषित
आधिकारिक अधिसूचना के मुख्य बिंदु: स्कूल और कोषागार भी रहेंगे बंद
यह आधिकारिक आदेश मंगलवार, 26 मई को राज्य के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन विशेष रूप से मूल वार्षिक कैलेंडर में सूचीबद्ध तारीख को प्रतिस्थापित (Replace) करता है, जबकि पूर्व में घोषित छुट्टियों के ढांचे में उल्लिखित अन्य सभी नियम, शर्तें और विनियम पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगे.
नए निर्देश के तहत, 28 मई को होने वाला यह सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड के सभी राज्य स्तरीय सरकारी प्रशासनिक कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा. इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय कोषागार (Treasuries) और उप-कोषागार भी गुरुवार को पूरी तरह बंद रहेंगे.
बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर; बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी बैंक
राज्य सरकार के इस कार्यकारी आदेश के अनुपालन में वित्तीय संस्थानों के कामकाज में भी बदलाव किया गया है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 25 के तहत, 28 मई को उत्तराखंड की सीमाओं के भीतर संचालित होने वाले सभी सार्वजनिक, निजी और सहकारी बैंक बंद रहेंगे.
इसके परिणामस्वरूप, गुरुवार को बैंकों में सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियां और भौतिक चेक क्लियरिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. हालांकि, आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई (UPI) नेटवर्क और एटीएम (ATMs) हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम करते रहेंगे. यह भी पढ़ें: When is Bakrid 2026 in India: भारत में 27 या 28 मई, कब मनाई जाएगी बकरीद? जानें सही डेट, धार्मिक महत्व और कुर्बानी की फज़ीलत
चाँद दिखने के आधार पर तय होती है ईद की तारीख
इस्लामिक कैलेंडर के चंद्र-आधारित (Lunar) होने के कारण ईद-उल-जुहा, बकरीद या ईद-अल-अधा जैसे प्रमुख त्योहारों की तारीखों में बदलाव होना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है. इस त्योहार की अंतिम तारीख तभी तय होती है जब स्थानीय हिलाल समितियों द्वारा धू अल-हिज्जा (Dhu al-Hijjah) के महीने का चांद देखने की आधिकारिक पुष्टि की जाती है.
उत्तराखंड के अलावा देश के कई अन्य राज्यों और नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों ने भी स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी सार्वजनिक छुट्टियों को संशोधित कर 28 मई निर्धारित किया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता बनी रहे.