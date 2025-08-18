Bank Jobs: देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 5 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू

State Bank Of India Recruitment 2025 For The Post Of Junior Associates

SBI Bank Recruitment: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) युवाओं के लिए बड़ा मौका लेकर आया है. बैंक ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट) के कुल 5,583 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और 26 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक चलेगी.

योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, उम्मीदवार की उम्र 20 साल से कम और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच है, और आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वेतनमान

एसबीआई जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी मिलेगी. शुरुआती बेसिक सैलरी 26,730 रुपये प्रतिमाह होगी, जिसमें 24,050 रुपये का बेसिक पे (Basic Pay) और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को मिलने वाले दो अतिरिक्त इन्क्रीमेंट शामिल हैं. इसके अलावा इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल और यात्रा भत्ता (LTC) जैसे फायदे भी जुड़ेंगे.

इन सबको मिलाकर मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में शुरुआती कुल सैलरी करीब 46,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुँच सकती है. हालांकि, पोस्टिंग किस शहर में होती है, उसके अनुसार सैलरी में थोड़ा फर्क हो सकता है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जनरल (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये तय किया गया है. वहीं एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी उनके लिए आवेदन पूरी तरह मुक्त है.

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

फिर ‘Career’ सेक्शन में जाकर ‘Current Posts’ पर क्लिक करें.

यहां ‘Junior Associates Recruitment 2025’ का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ‘Apply Now’ आप्शन चुनें.

इसके बाद ‘Click here for new registration’ पर क्लिक करें और नाम, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी जैसी डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

अब शैक्षणिक योग्यता, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें.

किन राज्यों में होंगी भर्तियां?

यह भर्ती देशभर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निकाली गई है. सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में हैं. इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, असम, जम्मू-कश्मीर और कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी भर्ती होगी.

खास बात यह है, कि पिछले 10 सालों में पहली बार केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा इतना बड़ा कदम उठाया है, जिससे इस सेक्टर में और तेजी आने की उम्मीद है.