Virat Kohli New Milestone: विराट कोहली ने लिस्ट-A क्रिकेट में रचा इतिहास, 16 हजार रन पूरे करने वाले बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज, 'रन मशीन' के आकंड़ों पर एक नजर

Andhra vs Delhi Live Score Update: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) का आगाज हो चुका है. पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. इस टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के लिए इंटरनेशनल मैच खेले कई खिलाड़ी खेल रहे हैं. इस बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मुंबई (Mumbai) के लिए और दिल्ली (Delhi) के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) भी खेल रहे हैं. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई की टीमें मैदान पर उतरीं और दोनों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. विराट की टीम दिल्ली का मैच आंध्रप्रदेश से है. इस मुकाबले में विराट कोहली ने अहम उपलब्धि हासिल की. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma Century: विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने जड़ा 37वां लिस्ट-ए शतक बनाया, मैच के दौरान हासिल की ये खास उपलब्धि

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान विराट कोहली ने दिल्ली क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर के 16,000 रन पूरे कर लिए हैं. विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच में ये मुकाम हासिल किया. विराट कोहली भारत की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सचिन तेंदुलकर (21,999) के बाद सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. चलिए विराट कोहली के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

इस खास क्लब में शामिल हुए विराट कोहली

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 16,000 लिस्ट-A रन बनाने वाले नौवें खिलाड़ी बन गए हैं. ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, सर विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, गॉर्डन ग्रीनिज और सनथ जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में अब अब विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं. सबसे ज्यादा लिस्ट-A रनों का रिकॉर्ड ग्राहम गूच के नाम पर दर्ज हैं. ग्राहम गूच ने 601 पारियों में 40.1 की औसत के साथ 22,211 रन बनाए थे.

कुछ ऐसा रहा है विराट कोहली का वनडे करियर

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का आगाज साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ किया था. विराट कोहली ने अब तक 308 मैचों की 296 पारियों में 58.46 की औसत और 93.65 की स्ट्राइक रेट से 14,557 रन बनाए हैं. वनडे क्रिकेट में 183 के उच्चतम स्कोर के साथ विराट कोहली के नाम 53 शतक के अलावा 76 अर्धशतक भी दर्ज हैं. विराट कोहली वर्तमान में वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

इस साल वनडे में खूब चला विराट कोहली का बल्ला

विराट कोहली इस साल टीम इंडिया की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. विराट कोहली ने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए. इस बीच विराट कोहली ने तीन शतक भी अपने नाम किए. साल 2025 में विराट कोहली का पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में था. विराट कोहली ने बाकी दो शतक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान लगातार मैचों में बनाए थे.

कुछ ऐसा रहा है विराट कोहली का लिस्ट-A करियर

साल 2006 में विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी. विराट कोहली ने अब तक 343 मैचों की 330 पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाए हैं. इस बीच विराट कोहली ने 183 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 57 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं. विराट कोहली के प्रथम श्रेणी करियर की बात करें तो 259 पारियों में 48 की औसत के साथ 11,485 रन बनाए हैं.

Virat Kohli Reaches 16,000 List-A Runs