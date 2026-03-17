UP में अजीबोगरीब मामला, रात में सिलेंडर चुराकर भाग रहे चोरों को आई नींद, खेत में सोते समय सुबह ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोचा

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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बेहद अजीबोगरीब वाकया सामने आया है. जिले में चल रही एलपीजी गैस की किल्लत के बीच अपराधियों ने अब सरकारी स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के सराय शाह आलम गांव में सोमवार रात चोरों ने एक प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर बच्चों के मिड-डे मील के लिए रखा गैस सिलेंडर पार कर दिया. हालांकि, चोरी के बाद भागने के बजाय चोरों को पास के ही एक सरसों के खेत में नींद आ गई, जो उनकी गिरफ्तारी का कारण बनी.

सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने पकड़ी चोरी

घटना का खुलासा मंगलवार सुबह तब हुआ जब गांव के प्रधान प्रतिनिधि फुरकान अहमद सुबह की सैर पर निकले थे. उन्होंने देखा कि सरसों के लहलहाते खेत में एक युवक संदिग्ध अवस्था में गैस सिलेंडर छिपाने की कोशिश कर रहा है. शक होने पर जब उन्होंने पास के प्राथमिक विद्यालय की जांच की, तो वहां किचन का ताला टूटा हुआ मिला. इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर मौके से एक आरोपी को दबोच लिया.

गैस किल्लत ने बढ़ाया अपराध

पकड़े गए आरोपी की पहचान गयास के रूप में हुई है. पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी लवकुश के साथ चोरी करने आया था. बताया जा रहा है कि सिलेंडर चुराने के बाद दोनों रात में खेत के पास ही रुक गए और उन्हें नींद आ गई. सुबह उजाला होने पर जब वे सिलेंडर को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पकड़े गए. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सरसों के खेत से सिलेंडर बरामद कर लिया है.

पुलिस की कार्रवाई और फरार साथी की तलाश

दरियाबाद कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी गयास को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार, उसका दूसरा साथी लवकुश मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने यह भी माना कि क्षेत्र में रसोई गैस की भारी कमी के कारण इस तरह की छोटी चोरियां बढ़ रही हैं.

स्कूली बच्चों के निवाले पर संकट

इस चोरी ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) पर अस्थायी संकट खड़ा कर दिया था. स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल की सुरक्षा बढ़ाने और गैस आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गैस की कमी इस कदर है कि लोग अब सरकारी संपत्ति पर डाका डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं.