Rohit Sharma Century: विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने जड़ा 37वां लिस्ट-ए शतक बनाया, मैच के दौरान हासिल की ये खास उपलब्धि

Mumbai vs Sikkim Live Score Update: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) का आगाज हो चुका है. पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. इस टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के लिए इंटरनेशनल मैच खेले कई खिलाड़ी खेल रहे हैं. इस बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मुंबई (Mumbai) के लिए और दिल्ली (Delhi) के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) भी खेल रहे हैं. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई की टीमें मैदान पर उतरीं और दोनों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. विराट की टीम दिल्ली का मैच आंध्रप्रदेश से है. वहीं रोहित शर्मा की टीम मुंबई का मुकाबला सिक्किम के साथ है. यह भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy Live Score: विजय हरारे रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का इंतजार, सिक्कम बड़े स्कोर की ओर

इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपना 37 वां लिस्ट-ए शतक जड़ दिया. 237 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम का आगाज शानदार रहा. रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए पारी की शुरुआत की और 62 गेंदों में चौकों और आठ छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया. रोहित शर्मा वीएचटी में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने आखिरी बार 2018 में प्रतियोगिता में खेला था. 351 लिस्ट-ए मैचों में रोहित शर्मा ने 37 शतक और 74 अर्धशतक के साथ 13,800 से अधिक रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने अंगरीश रघुवंशी के साथ शुरुआती विकेट के लिए 141 रन जोड़े, इससे पहले कि रघुवंशी 38 रन पर आउट हो गए, मुंबई प्रतियोगिता जीतने से 94 रन दूर थी.

